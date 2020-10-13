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https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579573076.html
В МГУ рассказали о работе вуза в условиях коронавируса
Московский государственный университет продолжает работу в гибридном формате, решение о переводе отдельных группы на дистанционное обучение принимается в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:48
2020-10-13T14:06
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мгу имени м. в. ломоносова
москва
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Московский государственный университет продолжает работу в гибридном формате, решение о переводе отдельных группы на дистанционное обучение принимается в зависимости от эпидемиологической обстановки на факультете, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."Штаб МГУ по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на территории университета. Университет продолжает работу в гибридном формате – с соблюдением всех мер по профилактике коронавируса очно ведутся практикумы, лабораторные работы, занятия в малых группах", - рассказали в вузе, отвечая на вопрос о том, как продолжается учеба в вузе в условиях растущего числа заболевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Как уточнили в МГУ, поточные курсы переведены в онлайн-формат, преимущественно на электронно-образовательную платформу МГУ "Университет без границ"."Решение о переводе отдельных групп обучающихся на дистанционный формат зависит от эпидемиологической ситуации на каждом отдельном факультете", - добавили в вузе.В университете подчеркнули, что все рекомендации <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> выполняются. Также ведется работа по информированию студентов и сотрудников о правилах безопасности - выпущены социальные ролики, развешены плакаты, каждые 15 минут включаются аудиосообщения, в холлах и столовых студенты-волонтеры напоминают о важности социальной дистанции и ношения масок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, москва, образование - общество

В МГУ рассказали о работе вуза в условиях коронавируса

13:48 13.10.2020 (обновлено: 14:06 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московский государственный университет продолжает работу в гибридном формате, решение о переводе отдельных группы на дистанционное обучение принимается в зависимости от эпидемиологической обстановки на факультете, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Штаб МГУ по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на территории университета. Университет продолжает работу в гибридном формате – с соблюдением всех мер по профилактике коронавируса очно ведутся практикумы, лабораторные работы, занятия в малых группах", - рассказали в вузе, отвечая на вопрос о том, как продолжается учеба в вузе в условиях растущего числа заболевших в Москве.
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Как уточнили в МГУ, поточные курсы переведены в онлайн-формат, преимущественно на электронно-образовательную платформу МГУ "Университет без границ".
"Решение о переводе отдельных групп обучающихся на дистанционный формат зависит от эпидемиологической ситуации на каждом отдельном факультете", - добавили в вузе.
В университете подчеркнули, что все рекомендации Роспотребнадзора выполняются. Также ведется работа по информированию студентов и сотрудников о правилах безопасности - выпущены социальные ролики, развешены плакаты, каждые 15 минут включаются аудиосообщения, в холлах и столовых студенты-волонтеры напоминают о важности социальной дистанции и ношения масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваОбразование - Общество
 
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