https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579546383.html

В России зарегистрировали более 120 тест-систем на COVID-19 и антитела

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России зарегистрированы более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:50

2020-10-13T11:50

2020-10-13T11:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что на сегодняшний день в России зарегистрированы более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему."На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности: как детекции самого возбудителя, антигена, так и детекция непосредственно антител, вырабатываемых в организме. Причем разных антител, и острофазных, и хронических" - сказал министр на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)