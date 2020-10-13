https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579546383.html
В России зарегистрировали более 120 тест-систем на COVID-19 и антитела
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России зарегистрированы более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:50
2020-10-13T11:50
2020-10-13T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что на сегодняшний день в России зарегистрированы более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему."На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности: как детекции самого возбудителя, антигена, так и детекция непосредственно антител, вырабатываемых в организме. Причем разных антител, и острофазных, и хронических" - сказал министр на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)