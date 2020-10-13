https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579535204.html
В Москве зафиксировали рекордный прирост заразившихся коронавирусом
В Москве зафиксирован очередной рекорд по числу новых пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:00
2020-10-13T11:00
2020-10-13T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> зафиксирован очередной рекорд по числу новых пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также сообщается, что 10,8% среди заболевших - дети, 44,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,9% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших люди старше 80 лет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва