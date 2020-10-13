https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579534186.html

В Москве за сутки госпитализировали 1258 человек с COVID-19

В Москве за последнюю неделю госпитализировано на 16,7% больше пациентов с COVID-19, число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 31% больше, чем за... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:52

2020-10-13T10:52

2020-10-13T10:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю госпитализировано на 16,7% больше пациентов с COVID-19, число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что на ИВЛ в больницах Москвы находится 297 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество