https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579533201.html

Попова оценила уровень тестирования на коронавирус в России

Уровень охвата населения ПЦР-тестированием на коронавирус не снижался даже летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:48

2020-10-13T10:48

2020-10-13T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Уровень охвата населения ПЦР-тестированием на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> не снижался даже летом, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По ее словам, субъекты РФ не могут делать менее 155 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек в сутки в каждом населенном пункте, и это очень высокая планка. Попова уточнила, что в РФ практически не снижается число тестов по выходным."Все остальные дни уровни охвата населения тестированием ПЦР они остаются. Не снижали их даже тогда, когда снизилась заболеваемость в летний период", - сказала Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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