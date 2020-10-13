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Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса, уже идет, говорится в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:31
2020-10-13T00:31
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ромир
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса, уже идет, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости."Россияне вынуждены адаптироваться к новой реальности. За прошедший век, пережив в трех поколениях революции, голод, войны и кризисы, этот навык у россиян развит как мало у кого, тяжелый процесс перестройки уже идет, … мы говорим о меньшем посещении общественных мест, сокращении социальных контактов, увеличении доли домашнего потребления и изменении роли личного автомобиля, дачи, домашнего пространства", - отметил он.Тренды переменВ исследовании в сентябре приняли участие 1,5 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп. Выборка представляет городское население России с углубленным изучением по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Эксперты проанализировали данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях."Опасения относительно второй волны пандемии сделали российских потребителей более внимательными в вопросах заботы о своем здоровье, а полученный ранее опыт повысил осведомленность о рисках: ненужных поездок стали избегать, а для пятой части россиян удаленная работа остается каждодневной нормой. Одновременно предприниматели активно цифровизуют свое предложение и цепочку создания стоимости", - пишут авторы.По мнению потребителей, такие категории, как путешествия и развлечения все еще сопряжены с высоким риском заражения вирусом, хотя уровень тревожности снижается. В целом доля тех, кто оценивает данные активности как связанные с риском заражения, по сравнению с апрелем снизилась на 16% для категории путешествия, 18% для развлечений и 15% для ресторанов.Практически по всем категориям трат экономисты увидели позитивные изменения. Результаты опроса демонстрируют, что быстрее всего восстановится уровень трат по таким категориям, как продовольственные товары, одежда и обувь. Тем не менее, чистое снижение спроса пока что ожидается примерно 90% категорий: больше всего под давлением оказались сфера развлечений и предметы роскоши."Огромный толчок в развитии во время пандемии получила электронная коммерция, … сегодня уже 66% респондентов отвечают, что планируют сохранить текущий уровень онлайн-потребления. Все это явно демонстрирует значительно возросшую популярность разных форм цифровых каналов взаимодействия. Начало "второй волны" закрепит формирующиеся новые привычки и заставит большинство компаний пересмотреть подходы к управлению покупательскими путями", - отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.Новые привычкиЭкономисты отмечают, что многие респонденты уже привыкли к новому образу жизни. Так, в ходе исследования был выявлен целый ряд абсолютно новых привычек, развившихся в период пандемии и социального дистанцирования."Мы видим усиление тенденций, которые проявлялись и до пандемии: рост распространения электронной коммерции и цифровых технологий (более 40% респондентов планируют тратить больше в каналах электронной коммерции), рост спроса на товары, связанные со здоровьем и уходом за собой (10% опрошенных собираются тратить больше на эти товары)", — отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.Он также обратил внимание на стремление купить по низкой цене и охоту за выгодными предложениями (порядка 59% опрошенных ощущают финансовую незащищенность), изменение офлайн-опыта и ускорение автоматизации (30-40% потребителей будут меньше тратить в моллах и ТЦ). "Все эти тенденции имеют серьезный потенциал для того, чтобы закрепиться и сохранить свое влияние и после пандемии", - считает он.Исполнительный директор холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Romir_kholding/" target="_blank" data-auto="true">Ромир</a>" Инна Караева согласна, что изменения в потребительском поведении и пересмотр стратегий трат, произошедшие в течение этого года, безусловно, будут иметь долгосрочное влияние. "До трети россиян в принципе не ожидают, что в дальнейшем будут тратить столько же, сколько тратили до пандемии в таких сферах как, например, путешествия и рестораны. Это, конечно, говорит не о какой-то "гибели" отраслей, а скорее о том, что представителям всех индустрий сейчас необходимо подстраиваться под происходящие изменения и придумывать новые решения по перестройке бизнеса", - полагает она.
https://ria.ru/20200713/1574254867.html
https://ria.ru/20200605/1572493331.html
https://ria.ru/20201007/kachestvo-1578549051.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ромир , москва, общество

Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19

00:31 13.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса, уже идет, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Весной пандемия дошла до России. В условиях глобализации информации эффекты социальных страхов и паники граждан, экспертов, элит и ряда государственных институтов ярко иллюстрируют признаки новой беды - инфодемии. Несмотря на мобилизацию медицинских учреждений и преодоление первой волны, изменения в общественных отношениях и потребительском поведении неизбежны", - отметил президент "Ромир" Андрей Милёхин.
"Россияне вынуждены адаптироваться к новой реальности. За прошедший век, пережив в трех поколениях революции, голод, войны и кризисы, этот навык у россиян развит как мало у кого, тяжелый процесс перестройки уже идет, … мы говорим о меньшем посещении общественных мест, сокращении социальных контактов, увеличении доли домашнего потребления и изменении роли личного автомобиля, дачи, домашнего пространства", - отметил он.

Тренды перемен

В исследовании в сентябре приняли участие 1,5 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп. Выборка представляет городское население России с углубленным изучением по Москве. Эксперты проанализировали данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях.
"Опасения относительно второй волны пандемии сделали российских потребителей более внимательными в вопросах заботы о своем здоровье, а полученный ранее опыт повысил осведомленность о рисках: ненужных поездок стали избегать, а для пятой части россиян удаленная работа остается каждодневной нормой. Одновременно предприниматели активно цифровизуют свое предложение и цепочку создания стоимости", - пишут авторы.
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По мнению потребителей, такие категории, как путешествия и развлечения все еще сопряжены с высоким риском заражения вирусом, хотя уровень тревожности снижается. В целом доля тех, кто оценивает данные активности как связанные с риском заражения, по сравнению с апрелем снизилась на 16% для категории путешествия, 18% для развлечений и 15% для ресторанов.
Практически по всем категориям трат экономисты увидели позитивные изменения. Результаты опроса демонстрируют, что быстрее всего восстановится уровень трат по таким категориям, как продовольственные товары, одежда и обувь. Тем не менее, чистое снижение спроса пока что ожидается примерно 90% категорий: больше всего под давлением оказались сфера развлечений и предметы роскоши.
"Огромный толчок в развитии во время пандемии получила электронная коммерция, … сегодня уже 66% респондентов отвечают, что планируют сохранить текущий уровень онлайн-потребления. Все это явно демонстрирует значительно возросшую популярность разных форм цифровых каналов взаимодействия. Начало "второй волны" закрепит формирующиеся новые привычки и заставит большинство компаний пересмотреть подходы к управлению покупательскими путями", - отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.
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Новые привычки

Экономисты отмечают, что многие респонденты уже привыкли к новому образу жизни. Так, в ходе исследования был выявлен целый ряд абсолютно новых привычек, развившихся в период пандемии и социального дистанцирования.
"Мы видим усиление тенденций, которые проявлялись и до пандемии: рост распространения электронной коммерции и цифровых технологий (более 40% респондентов планируют тратить больше в каналах электронной коммерции), рост спроса на товары, связанные со здоровьем и уходом за собой (10% опрошенных собираются тратить больше на эти товары)", — отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.
Он также обратил внимание на стремление купить по низкой цене и охоту за выгодными предложениями (порядка 59% опрошенных ощущают финансовую незащищенность), изменение офлайн-опыта и ускорение автоматизации (30-40% потребителей будут меньше тратить в моллах и ТЦ). "Все эти тенденции имеют серьезный потенциал для того, чтобы закрепиться и сохранить свое влияние и после пандемии", - считает он.
Исполнительный директор холдинга "Ромир" Инна Караева согласна, что изменения в потребительском поведении и пересмотр стратегий трат, произошедшие в течение этого года, безусловно, будут иметь долгосрочное влияние. "До трети россиян в принципе не ожидают, что в дальнейшем будут тратить столько же, сколько тратили до пандемии в таких сферах как, например, путешествия и рестораны. Это, конечно, говорит не о какой-то "гибели" отраслей, а скорее о том, что представителям всех индустрий сейчас необходимо подстраиваться под происходящие изменения и придумывать новые решения по перестройке бизнеса", - полагает она.
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