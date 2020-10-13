https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579501691.html

Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19

Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса, уже идет, говорится в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T00:31

2020-10-13T00:31

2020-10-13T00:31

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коронавирус covid-19

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москва

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса, уже идет, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости."Россияне вынуждены адаптироваться к новой реальности. За прошедший век, пережив в трех поколениях революции, голод, войны и кризисы, этот навык у россиян развит как мало у кого, тяжелый процесс перестройки уже идет, … мы говорим о меньшем посещении общественных мест, сокращении социальных контактов, увеличении доли домашнего потребления и изменении роли личного автомобиля, дачи, домашнего пространства", - отметил он.Тренды переменВ исследовании в сентябре приняли участие 1,5 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп. Выборка представляет городское население России с углубленным изучением по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Эксперты проанализировали данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях."Опасения относительно второй волны пандемии сделали российских потребителей более внимательными в вопросах заботы о своем здоровье, а полученный ранее опыт повысил осведомленность о рисках: ненужных поездок стали избегать, а для пятой части россиян удаленная работа остается каждодневной нормой. Одновременно предприниматели активно цифровизуют свое предложение и цепочку создания стоимости", - пишут авторы.По мнению потребителей, такие категории, как путешествия и развлечения все еще сопряжены с высоким риском заражения вирусом, хотя уровень тревожности снижается. В целом доля тех, кто оценивает данные активности как связанные с риском заражения, по сравнению с апрелем снизилась на 16% для категории путешествия, 18% для развлечений и 15% для ресторанов.Практически по всем категориям трат экономисты увидели позитивные изменения. Результаты опроса демонстрируют, что быстрее всего восстановится уровень трат по таким категориям, как продовольственные товары, одежда и обувь. Тем не менее, чистое снижение спроса пока что ожидается примерно 90% категорий: больше всего под давлением оказались сфера развлечений и предметы роскоши."Огромный толчок в развитии во время пандемии получила электронная коммерция, … сегодня уже 66% респондентов отвечают, что планируют сохранить текущий уровень онлайн-потребления. Все это явно демонстрирует значительно возросшую популярность разных форм цифровых каналов взаимодействия. Начало "второй волны" закрепит формирующиеся новые привычки и заставит большинство компаний пересмотреть подходы к управлению покупательскими путями", - отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.Новые привычкиЭкономисты отмечают, что многие респонденты уже привыкли к новому образу жизни. Так, в ходе исследования был выявлен целый ряд абсолютно новых привычек, развившихся в период пандемии и социального дистанцирования."Мы видим усиление тенденций, которые проявлялись и до пандемии: рост распространения электронной коммерции и цифровых технологий (более 40% респондентов планируют тратить больше в каналах электронной коммерции), рост спроса на товары, связанные со здоровьем и уходом за собой (10% опрошенных собираются тратить больше на эти товары)", — отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.Он также обратил внимание на стремление купить по низкой цене и охоту за выгодными предложениями (порядка 59% опрошенных ощущают финансовую незащищенность), изменение офлайн-опыта и ускорение автоматизации (30-40% потребителей будут меньше тратить в моллах и ТЦ). "Все эти тенденции имеют серьезный потенциал для того, чтобы закрепиться и сохранить свое влияние и после пандемии", - считает он.Исполнительный директор холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Romir_kholding/" target="_blank" data-auto="true">Ромир</a>" Инна Караева согласна, что изменения в потребительском поведении и пересмотр стратегий трат, произошедшие в течение этого года, безусловно, будут иметь долгосрочное влияние. "До трети россиян в принципе не ожидают, что в дальнейшем будут тратить столько же, сколько тратили до пандемии в таких сферах как, например, путешествия и рестораны. Это, конечно, говорит не о какой-то "гибели" отраслей, а скорее о том, что представителям всех индустрий сейчас необходимо подстраиваться под происходящие изменения и придумывать новые решения по перестройке бизнеса", - полагает она.

https://ria.ru/20200713/1574254867.html

https://ria.ru/20200605/1572493331.html

https://ria.ru/20201007/kachestvo-1578549051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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