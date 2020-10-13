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https://ria.ru/20201013/komediya-1579534766.html
СМИ: Буллок и Рейнольдс снова снимутся вместе в романтической комедии
СМИ узнали, Сандра Буллок сыграет главную роль в новом романтическом боевике под названием Lost сity of D ("Затерянный город "Д"). Она же будет продюсировать... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:42
2020-10-13T11:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
сандра буллок
майкл дуглас
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, Сандра Буллок сыграет главную роль в новом романтическом боевике под названием Lost сity of D ("Затерянный город "Д"). Она же будет продюсировать фильм, права на который приобрела студия Paramount pictures, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/sandra-bullock-to-star-in-produce-romantic-adventure-the-lost-city-of-d" target="_blank">сообщает</a> THR. В издании уточняют, режиссерами проекта станут братья Адам и Аарон Ни, а главную мужскую роль должен сыграть Райан Рейнольдс. Но он еще не подписал контракт. Ожидается, что фильм будет создан в духе приключенческой комедии "Роман с камнем" (1984 год). Действие развернется вокруг писательницы, которая однажды узнает, что вымышленный город, о котором она писала, существует. Вместе с актером, задействованным в экранизации ее книги, главная героиня совершит опасное путешествие, чтобы найти это затерянное место. Остальные подробности, в том числе о дате начала съемок и выходе ленты в кинотеатрах, пока неизвестны.Сандра Буллок и Райан Рейнольдс уже работали вместе. В 2009-м году с участием актеров вышел ромком "Предложение", который имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов фильм Энн Флетчер заработал более 317 миллионов.
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кино и сериалы, новости культуры, райан рейнольдс (актер), сандра буллок, майкл дуглас

СМИ: Буллок и Рейнольдс снова снимутся вместе в романтической комедии

11:42 13.10.2020
 
© Touchstone Pictures (2009)Кадр из фильма "Предложение"
Кадр из фильма Предложение - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Touchstone Pictures (2009)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. СМИ узнали, Сандра Буллок сыграет главную роль в новом романтическом боевике под названием Lost сity of D ("Затерянный город "Д"). Она же будет продюсировать фильм, права на который приобрела студия Paramount pictures, сообщает THR.
В издании уточняют, режиссерами проекта станут братья Адам и Аарон Ни, а главную мужскую роль должен сыграть Райан Рейнольдс. Но он еще не подписал контракт.
Ожидается, что фильм будет создан в духе приключенческой комедии "Роман с камнем" (1984 год). Действие развернется вокруг писательницы, которая однажды узнает, что вымышленный город, о котором она писала, существует. Вместе с актером, задействованным в экранизации ее книги, главная героиня совершит опасное путешествие, чтобы найти это затерянное место.
Остальные подробности, в том числе о дате начала съемок и выходе ленты в кинотеатрах, пока неизвестны.
Сандра Буллок и Райан Рейнольдс уже работали вместе. В 2009-м году с участием актеров вышел ромком "Предложение", который имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов фильм Энн Флетчер заработал более 317 миллионов.
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КультураКино и сериалыНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Сандра БуллокМайкл Дуглас
 
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