https://ria.ru/20201013/kirgiziya-1579624292.html

Новый спикер парламента Киргизии призвал депутатов поддержать Жээнбекова

Новый спикер парламента Киргизии Канат Исаев призвал депутатов поддержать президента республики Сооронбая Жээнбекова. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:40

2020-10-13T17:40

2020-10-13T17:40

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Новый спикер парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Канат Исаев призвал депутатов поддержать президента республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>."Мы должны внести вклад в укрепление стабильности. Поддержим президента. Мы должны добиться стабильности в самое короткое время", - заявил он на заседании во вторник.Канат Исаев стал третьим за неделю спикером парламента Киргизии. Дастан Джумабеков ушел в отставку 6 октября на фоне протестов в стране. Избранный после него Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку с этого поста 10 октября.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире