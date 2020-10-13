https://ria.ru/20201013/khlolokost-tsenzura-1579571485.html

Центр Яд Вашем приветствует запрет Facebook на посты, отрицающие Холокост

Мемориальный центр Яд Вашем приветствует решение руководства социальной сети Facebook о запрете на публикацию постов, отрицающих Холокост и содержащих другой... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:40

2020-10-13T13:40

2020-10-13T13:40

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Мемориальный центр Яд Вашем приветствует решение руководства социальной сети Facebook о запрете на публикацию постов, отрицающих Холокост и содержащих другой антисемитский контент, и призывают компанию сделать все возможное, чтобы реализовать эту новую политику."Яд Вашем приветствует заявление Facebook об изменении своей политики по отношению к разжиганию ненависти, запрещающей все формы отрицания и искажения (истории) Холокоста на своей платформе", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой мемориального центра."Яд Вашем давно заявлял, что отрицание Холокоста и искажение исторических фактов о нем являются формами антисемитизма и должны классифицироваться как язык вражды", - сказано в заявлении.Пресс-служба Яд Вашем сообщила, что председатель Авнер Шалев в недавнем письме главе Facebook Марку Цукербергу указал, что антисемитизм не просто идентифицируется по ключевым словам, фразам или алгоритмам, но также требует понимания и чувствительности для распознавания и запрета подобных сообщений. Шалев отметил, что жизненно важным способом борьбы с искажением фактов о Холокосте является образование. Яд Вашем также поддерживает инициативу социальной сети, призывающей своих пользователей обращаться за информацией и достоверными сведениями об истории Холокоста к основанным на фактах источникам, "таким как веб-сайт Яд Вашем на восьми языках"."Мы призываем Facebook сделать все возможное и реализовать эту новую политику, которая, как мы надеемся, со временем поможет бороться со всеми формами антисемитизма, ненависти и фанатизма, которые преследуют нас как в сети, так и вне ее", - добавила директор по связям с общественностью Яд Вашем Ирис Розенберг.Социальная сеть Facebook в понедельник объявила о запрете публикации постов, отрицающих Холокост, и другого антисемитского контента. Facebook отмечает, что реализация новой политики потребует времени, поскольку нарушать новые правила может самый различный контент.

https://ria.ru/20201013/kholokost--1579570659.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, марк цукерберг, в мире