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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201013/khlolokost-tsenzura-1579571485.html
Центр Яд Вашем приветствует запрет Facebook на посты, отрицающие Холокост
Мемориальный центр Яд Вашем приветствует решение руководства социальной сети Facebook о запрете на публикацию постов, отрицающих Холокост и содержащих другой... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:40
2020-10-13T13:40
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
марк цукерберг
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Мемориальный центр Яд Вашем приветствует решение руководства социальной сети Facebook о запрете на публикацию постов, отрицающих Холокост и содержащих другой антисемитский контент, и призывают компанию сделать все возможное, чтобы реализовать эту новую политику."Яд Вашем приветствует заявление Facebook об изменении своей политики по отношению к разжиганию ненависти, запрещающей все формы отрицания и искажения (истории) Холокоста на своей платформе", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой мемориального центра."Яд Вашем давно заявлял, что отрицание Холокоста и искажение исторических фактов о нем являются формами антисемитизма и должны классифицироваться как язык вражды", - сказано в заявлении.Пресс-служба Яд Вашем сообщила, что председатель Авнер Шалев в недавнем письме главе Facebook Марку Цукербергу указал, что антисемитизм не просто идентифицируется по ключевым словам, фразам или алгоритмам, но также требует понимания и чувствительности для распознавания и запрета подобных сообщений. Шалев отметил, что жизненно важным способом борьбы с искажением фактов о Холокосте является образование. Яд Вашем также поддерживает инициативу социальной сети, призывающей своих пользователей обращаться за информацией и достоверными сведениями об истории Холокоста к основанным на фактах источникам, "таким как веб-сайт Яд Вашем на восьми языках"."Мы призываем Facebook сделать все возможное и реализовать эту новую политику, которая, как мы надеемся, со временем поможет бороться со всеми формами антисемитизма, ненависти и фанатизма, которые преследуют нас как в сети, так и вне ее", - добавила директор по связям с общественностью Яд Вашем Ирис Розенберг.Социальная сеть Facebook в понедельник объявила о запрете публикации постов, отрицающих Холокост, и другого антисемитского контента. Facebook отмечает, что реализация новой политики потребует времени, поскольку нарушать новые правила может самый различный контент.
https://ria.ru/20201013/kholokost--1579570659.html
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РИА Новости
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религия, новости - религия и мировоззрение, марк цукерберг, в мире

Центр Яд Вашем приветствует запрет Facebook на посты, отрицающие Холокост

13:40 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алия Судакова
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Мемориальный центр Яд Вашем приветствует решение руководства социальной сети Facebook о запрете на публикацию постов, отрицающих Холокост и содержащих другой антисемитский контент, и призывают компанию сделать все возможное, чтобы реализовать эту новую политику.
"Яд Вашем приветствует заявление Facebook об изменении своей политики по отношению к разжиганию ненависти, запрещающей все формы отрицания и искажения (истории) Холокоста на своей платформе", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой мемориального центра.
"Яд Вашем давно заявлял, что отрицание Холокоста и искажение исторических фактов о нем являются формами антисемитизма и должны классифицироваться как язык вражды", - сказано в заявлении.
Пресс-служба Яд Вашем сообщила, что председатель Авнер Шалев в недавнем письме главе Facebook Марку Цукербергу указал, что антисемитизм не просто идентифицируется по ключевым словам, фразам или алгоритмам, но также требует понимания и чувствительности для распознавания и запрета подобных сообщений. Шалев отметил, что жизненно важным способом борьбы с искажением фактов о Холокосте является образование. Яд Вашем также поддерживает инициативу социальной сети, призывающей своих пользователей обращаться за информацией и достоверными сведениями об истории Холокоста к основанным на фактах источникам, "таким как веб-сайт Яд Вашем на восьми языках".
"Мы призываем Facebook сделать все возможное и реализовать эту новую политику, которая, как мы надеемся, со временем поможет бороться со всеми формами антисемитизма, ненависти и фанатизма, которые преследуют нас как в сети, так и вне ее", - добавила директор по связям с общественностью Яд Вашем Ирис Розенберг.
Социальная сеть Facebook в понедельник объявила о запрете публикации постов, отрицающих Холокост, и другого антисемитского контента. Facebook отмечает, что реализация новой политики потребует времени, поскольку нарушать новые правила может самый различный контент.
Лампадка и камушки у памятника жертвам Холокоста - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 13:39Религия и мировоззрение
Facebook запретил публиковать посты с отрицанием Холокоста
 
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