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https://ria.ru/20201013/kapremont-1579531638.html
Бирюков: капремонт Электрозаводского моста завершат до конца года
Капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы будет завершен до конца этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:43
2020-10-13T10:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы будет завершен до конца этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что в рамках ремонта восстановят все несущие конструкции моста."Ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что работы в рамках первого этапа были полностью завершены в начале августа. Они проводились с перекрытием трех крайних полос движения и тротуара в сторону улицы Гастелло. Сейчас обновленный участок доступен для транспорта и пешеходов.Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.
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петр бирюков, москва

Бирюков: капремонт Электрозаводского моста завершат до конца года

10:43 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы будет завершен до конца этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что в рамках ремонта восстановят все несущие конструкции моста.
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"Ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что работы в рамках первого этапа были полностью завершены в начале августа. Они проводились с перекрытием трех крайних полос движения и тротуара в сторону улицы Гастелло. Сейчас обновленный участок доступен для транспорта и пешеходов.
"В настоящее время подходят к концу работы в рамках второго этапа - ремонт ведется на трех крайних полосах движения и тротуаре в сторону улицы Большая Семеновская. Через неделю эта часть моста будет открыта, после чего начнутся работы на двух средних полосах", - отметил Бирюков.
Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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