https://ria.ru/20201013/kapremont-1579531638.html

Бирюков: капремонт Электрозаводского моста завершат до конца года

Капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы будет завершен до конца этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:43

2020-10-13T10:43

2020-10-13T10:43

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петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы будет завершен до конца этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что в рамках ремонта восстановят все несущие конструкции моста."Ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что работы в рамках первого этапа были полностью завершены в начале августа. Они проводились с перекрытием трех крайних полос движения и тротуара в сторону улицы Гастелло. Сейчас обновленный участок доступен для транспорта и пешеходов.Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.

https://realty.ria.ru/20201007/rosseti-1578584425.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва