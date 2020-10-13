https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579600363.html

Губернатор объяснил, почему не ввел режим ЧС из-за ситуации на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пояснил своё решение не вводить режим чрезвычайной ситуации из-за экологической ситуации, которая сложилась на... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:54

2020-10-13T15:54

2020-10-13T15:54

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

александр семенов

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> пояснил своё решение не вводить режим чрезвычайной ситуации из-за экологической ситуации, которая сложилась на побережье полуострова.Он отметил, что 21 сентября встречался с серферами по вопросам развития Халактырского пляжа, однако они не стали рассказывать главе региона о недомоганиях, которые уже испытывали в тот момент.Глава региона отметил, что ущерб, который был виден на побережье в виде выбросов гидробионтов, до сих пор не посчитан. Его сложно оценить из-за постоянно меняющейся в океане ситуации."Были версии, что власти за день убрали Халактырский пляж. Это может высказывать человек, который не понимает, что такое Халактырский пляж, что это десятки километров песка, безлюдной местности, трудно достижимой, к которой каждый день приливом выносится что-то и каждый день уносится. Поэтому сейчас мы начинаем устанавливать ущерб, благодаря деятельности подводных дайверов. Только там видно, что есть массовое поражение морских гидробионтов. Поверхностно океан абсолютно нормальный", - сказал Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579432315.html

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, александр семенов, мгу имени м. в. ломоносова, общество