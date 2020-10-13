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Губернатор объяснил, почему не ввел режим ЧС из-за ситуации на Камчатке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пояснил своё решение не вводить режим чрезвычайной ситуации из-за экологической ситуации, которая сложилась на... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:54
2020-10-13T15:54
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
александр семенов
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> пояснил своё решение не вводить режим чрезвычайной ситуации из-за экологической ситуации, которая сложилась на побережье полуострова.Он отметил, что 21 сентября встречался с серферами по вопросам развития Халактырского пляжа, однако они не стали рассказывать главе региона о недомоганиях, которые уже испытывали в тот момент.Глава региона отметил, что ущерб, который был виден на побережье в виде выбросов гидробионтов, до сих пор не посчитан. Его сложно оценить из-за постоянно меняющейся в океане ситуации."Были версии, что власти за день убрали Халактырский пляж. Это может высказывать человек, который не понимает, что такое Халактырский пляж, что это десятки километров песка, безлюдной местности, трудно достижимой, к которой каждый день приливом выносится что-то и каждый день уносится. Поэтому сейчас мы начинаем устанавливать ущерб, благодаря деятельности подводных дайверов. Только там видно, что есть массовое поражение морских гидробионтов. Поверхностно океан абсолютно нормальный", - сказал Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579432315.html
https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, александр семенов, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Губернатор объяснил, почему не ввел режим ЧС из-за ситуации на Камчатке

15:54 13.10.2020
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваМалая Лагерная бухта на Камчатке
Малая Лагерная бухта на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Надежда Егорова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пояснил своё решение не вводить режим чрезвычайной ситуации из-за экологической ситуации, которая сложилась на побережье полуострова.
"Как только 29 сентября в мой адрес поступило обращение (от серферов по ситуации на Халактырском пляже — ред.), в тот же день были взяты пробы воды, и в тот же день полный исчерпывающий перечень мероприятий был применен. И там же было понятно, что предельно допустимой концентрации опасных ядовитых для человека веществ в воде нет, которые могли бы стать основанием введения режима чрезвычайной ситуации", - пояснил Солодов в рамках круглого стола "Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария?", который прошёл в Общественной палате РФ.
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Он отметил, что 21 сентября встречался с серферами по вопросам развития Халактырского пляжа, однако они не стали рассказывать главе региона о недомоганиях, которые уже испытывали в тот момент.
"Да, океан имеет разный цвет … Учёные могут подтвердить, что пена имеет разное происхождение с учётом того, что перед этим была достаточно сильная волновая нагрузка, штормы, то появление пены, конечно, не может являться основанием для введения чрезвычайной ситуации. У ЧС есть вполне понятные критерии введения. Это в первую очередь нанесение ущерба жизни и здоровью граждан или значительный материальный ущерб объектам. В этот момент, и даже до сих пор, я считаю, что вполне обосновано режим ЧС не был введен", - пояснил губернатор.
Глава региона отметил, что ущерб, который был виден на побережье в виде выбросов гидробионтов, до сих пор не посчитан. Его сложно оценить из-за постоянно меняющейся в океане ситуации.
"Были версии, что власти за день убрали Халактырский пляж. Это может высказывать человек, который не понимает, что такое Халактырский пляж, что это десятки километров песка, безлюдной местности, трудно достижимой, к которой каждый день приливом выносится что-то и каждый день уносится. Поэтому сейчас мы начинаем устанавливать ущерб, благодаря деятельности подводных дайверов. Только там видно, что есть массовое поражение морских гидробионтов. Поверхностно океан абсолютно нормальный", - сказал Солодов.
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Ученый связал гибель животных на Камчатке с изменением климата
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.
Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовАлександр СеменовМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
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