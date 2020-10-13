Росприроднадзор проверил камчатские предприятия из-за загрязнения вод
14:41 13.10.2020 (обновлено: 15:03 13.10.2020)
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Камчатке
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Росприроднадзор не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки в рамках расследования загрязнения местных вод и массовой гибели морских животных, сообщила во вторник глава ведомства Светлана Радионова.
"Мы взяли пробы и вокруг него [Козельского полигона токсичных отходов близ места загрязнения], и в реке Мутнушка. Мы не видим там таких превышений, которые могут привести к последствиям, которые мы здесь обсуждаем", - сказала Радионова на круглом столе в Общественной палате.
По ее словам, в рамках проверок предприятий в зоне "этих событий" никаких "критичных нарушений" не обнаружено.
"По проверкам … это, наверное, не столь интересно: мы не видим там ничего критичного", - отметила глава Росприроднадзора.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.
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Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium.
Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.