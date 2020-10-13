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https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579584533.html
Росприроднадзор проверил камчатские предприятия из-за загрязнения вод
Росприроднадзор не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки в рамках расследования загрязнения местных вод и массовой гибели морских животных,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:41
2020-10-13T15:03
александр семенов
светлана радионова
мгу имени м. в. ломоносова
загрязнение воды на камчатке
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Росприроднадзор не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки в рамках расследования загрязнения местных вод и массовой гибели морских животных, сообщила во вторник глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.По ее словам, в рамках проверок предприятий в зоне "этих событий" никаких "критичных нарушений" не обнаружено.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium.Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html
https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html
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александр семенов, светлана радионова, мгу имени м. в. ломоносова, загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край, происшествия

Росприроднадзор проверил камчатские предприятия из-за загрязнения вод

14:41 13.10.2020 (обновлено: 15:03 13.10.2020)
 
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Камчатке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Росприроднадзор не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки в рамках расследования загрязнения местных вод и массовой гибели морских животных, сообщила во вторник глава ведомства Светлана Радионова.
"Мы взяли пробы и вокруг него [Козельского полигона токсичных отходов близ места загрязнения], и в реке Мутнушка. Мы не видим там таких превышений, которые могут привести к последствиям, которые мы здесь обсуждаем", - сказала Радионова на круглом столе в Общественной палате.
Погибшая ларга, выброшенная на берег Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 11:05
Ученый связал гибель животных на Камчатке с изменением климата
По ее словам, в рамках проверок предприятий в зоне "этих событий" никаких "критичных нарушений" не обнаружено.
"По проверкам … это, наверное, не столь интересно: мы не видим там ничего критичного", - отметила глава Росприроднадзора.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium.
Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
 
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Александр СеменовСветлана РадионоваМГУ имени М. В. ЛомоносоваЗагрязнение воды на КамчаткеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Камчатский крайПроисшествия
 
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