https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579584533.html

Росприроднадзор проверил камчатские предприятия из-за загрязнения вод

Росприроднадзор не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки в рамках расследования загрязнения местных вод и массовой гибели морских животных,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:41

2020-10-13T14:41

2020-10-13T15:03

александр семенов

светлана радионова

мгу имени м. в. ломоносова

загрязнение воды на камчатке

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Росприроднадзор не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки в рамках расследования загрязнения местных вод и массовой гибели морских животных, сообщила во вторник глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.По ее словам, в рамках проверок предприятий в зоне "этих событий" никаких "критичных нарушений" не обнаружено.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium.Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр семенов, светлана радионова, мгу имени м. в. ломоносова, загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край, происшествия