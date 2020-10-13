https://ria.ru/20201013/groznyy-1579593302.html
Стало известно о состоянии раненного при спецоперации в Грозном силовика
Раненный в ходе спецоперации в Грозном сотрудник правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии, сообщает чеченское управление СК РФ. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:22
2020-10-13T15:22
2020-10-13T15:35
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
грозный
сирия
происшествия
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Раненный в ходе спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> сотрудник правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии, сообщает чеченское управление СК РФ.Сегодня утром в Грозном были уничтожены четверо боевиков, по данным главы Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>, планировавших ряд терактов. Они приехали из-за рубежа - "прятались в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и других странах", но были уроженцами республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/chechnya-1579590567.html
грозный
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, грозный, сирия, происшествия