https://ria.ru/20201013/groznyy-1579593302.html

Стало известно о состоянии раненного при спецоперации в Грозном силовика

Раненный в ходе спецоперации в Грозном сотрудник правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии, сообщает чеченское управление СК РФ. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:22

2020-10-13T15:22

2020-10-13T15:35

следственный комитет россии (ск рф)

рамзан кадыров

грозный

сирия

происшествия

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Раненный в ходе спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> сотрудник правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии, сообщает чеченское управление СК РФ.Сегодня утром в Грозном были уничтожены четверо боевиков, по данным главы Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>, планировавших ряд терактов. Они приехали из-за рубежа - "прятались в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и других странах", но были уроженцами республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/chechnya-1579590567.html

грозный

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, грозный, сирия, происшествия