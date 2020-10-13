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В одном из районов Грозного ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного, сообщает оперативный штаб по Чечне. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:41
2020-10-13T09:41
грозный
октябрьский район
происшествия
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>, сообщает оперативный штаб по Чечне.На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
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грозный
октябрьский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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грозный, октябрьский район, происшествия

В одном из районов Грозного ввели режим КТО

09:41 13.10.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГорода России. Грозный
Города России. Грозный - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного, сообщает оперативный штаб по Чечне.
"В целях пресечения террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства начальником УФСБ России по Чеченской Республике принято решение о проведении с 7 часов 40 минут 13.10.2020 контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного Чеченской Республики", - говорится в сообщении.
На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
 
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ГрозныйОктябрьский районПроисшествия
 
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