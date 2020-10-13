В одном из районов Грозного ввели режим КТО
ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного, сообщает оперативный штаб по Чечне.
"В целях пресечения террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства начальником УФСБ России по Чеченской Республике принято решение о проведении с 7 часов 40 минут 13.10.2020 контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного Чеченской Республики", - говорится в сообщении.
На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.