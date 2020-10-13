https://ria.ru/20201013/groznyy-1579521258.html

В одном из районов Грозного ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного, сообщает оперативный штаб по Чечне. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:41

2020-10-13T09:41

2020-10-13T09:41

грозный

октябрьский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39805/43/398054310_0:150:3022:1850_1400x0_80_0_0_3d8ffb1ef28c4732bc14f435c139d646.jpg

<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>, сообщает оперативный штаб по Чечне.На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

1

грозный

октябрьский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грозный, октябрьский район, происшествия