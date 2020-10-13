https://ria.ru/20201013/gossovet-1579614279.html

Госсовет получит новые функции и задачи

Госсовет в новом законопроекте получит новые функции и задачи, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:53

2020-10-13T16:53

2020-10-13T17:04

россия

павел крашенинников

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Госсовет в новом законопроекте получит новые функции и задачи, документ будет внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.По его словам, Госсовет по новому законопроекту будет отличаться от ныне действующего "тем, что это будет на уровне федерального закона, и тем, что (появляются) новые функции, новые задачи".Сам законопроект, по его словам, в высокой степени готовности будет внесен в Госдуму "в ближайшее время".

https://ria.ru/20200929/gossovet-1577939885.html

Федор Сухов Пытаются убедить общество в полезности абсолютно бесполезного ведомства, и таких же бесполезных назначенцах в этом ведомстве 24

g.melexina2013 Ну теперь заживем! Наш-то в одиночку рвался, рвался, надорвался, но прорвался! Предел абсолютной власти в стране достигнут. Может теперь успокоится и мы ещё услышим и увидим "Лебединое озеро". Раньше и мысли не было, что это будет самый желанный балет в моей жизни. 18

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел крашенинников, политика