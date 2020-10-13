Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/gossovet-1579614279.html
Госсовет получит новые функции и задачи
Госсовет в новом законопроекте получит новые функции и задачи, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:53
2020-10-13T17:04
россия
павел крашенинников
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913476_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_531abac7eff7b4055c0a00341079f5a9.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Госсовет в новом законопроекте получит новые функции и задачи, документ будет внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.По его словам, Госсовет по новому законопроекту будет отличаться от ныне действующего "тем, что это будет на уровне федерального закона, и тем, что (появляются) новые функции, новые задачи".Сам законопроект, по его словам, в высокой степени готовности будет внесен в Госдуму "в ближайшее время".
https://ria.ru/20200929/gossovet-1577939885.html
Пытаются убедить общество в полезности абсолютно бесполезного ведомства, и таких же бесполезных назначенцах в этом ведомстве
24
Ну теперь заживем! Наш-то в одиночку рвался, рвался, надорвался, но прорвался! Предел абсолютной власти в стране достигнут. Может теперь успокоится и мы ещё услышим и увидим "Лебединое озеро". Раньше и мысли не было, что это будет самый желанный балет в моей жизни.
18
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913476_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_73cc246384bea9af166ec4df4e6de2ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел крашенинников, политика

Госсовет получит новые функции и задачи

16:53 13.10.2020 (обновлено: 17:04 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУчастники расширенного заседания президиума Государственного совета
Участники расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Госсовет в новом законопроекте получит новые функции и задачи, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, Госсовет по новому законопроекту будет отличаться от ныне действующего "тем, что это будет на уровне федерального закона, и тем, что (появляются) новые функции, новые задачи".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 13:04
Клишас рассказал о подготовке законопроекта о Госсовете
Сам законопроект, по его словам, в высокой степени готовности будет внесен в Госдуму "в ближайшее время".
 
Обсудить4
РоссияПавел КрашенинниковПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния