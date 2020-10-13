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Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:39
2020-10-13T14:51
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей <a href="http://ria.ru/person_Igor_Barinov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Баринов</a> рассказал главе государства о том, что государственная программа, которая сейчас реализуется, охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием. В то же время от отметил, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере."Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?" - сказал Путин."Доработайте", - поручил Путин.
https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html
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Новости
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

14:39 13.10.2020 (обновлено: 14:51 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал главе государства о том, что государственная программа, которая сейчас реализуется, охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием. В то же время от отметил, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере.
"Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?" - сказал Путин.
"Да, Владимир Владимирович. Мы внесли изменения в государственную программу, но сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из администрации президента по этим индикаторам. У нас своя позиция. Я думаю, что мы консолидированно в ближайшее время все-таки это ваше поручение сделаем и придем к общей позиции", - ответил Баринов.
"Доработайте", - поручил Путин.
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