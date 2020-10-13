https://ria.ru/20201013/gosnatspolitika-1579583791.html

Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:39

2020-10-13T14:39

2020-10-13T14:51

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей <a href="http://ria.ru/person_Igor_Barinov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Баринов</a> рассказал главе государства о том, что государственная программа, которая сейчас реализуется, охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием. В то же время от отметил, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере."Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?" - сказал Путин."Доработайте", - поручил Путин.

https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество