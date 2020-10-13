Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года
14:39 13.10.2020 (обновлено: 14:51 13.10.2020)
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал главе государства о том, что государственная программа, которая сейчас реализуется, охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием. В то же время от отметил, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере.
"Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?" - сказал Путин.
"Да, Владимир Владимирович. Мы внесли изменения в государственную программу, но сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из администрации президента по этим индикаторам. У нас своя позиция. Я думаю, что мы консолидированно в ближайшее время все-таки это ваше поручение сделаем и придем к общей позиции", - ответил Баринов.
"Доработайте", - поручил Путин.