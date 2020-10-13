https://ria.ru/20201013/elektrozapravki-1579608171.html
Почти 190 зарядных станций для электромобилей установили в Подмосковье
В Московской области функционирует 187 зарядных станций для электрических автомобилей. Еще 40 появится в округах по просьбам жителей, сообщил телеканал "360" со РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:30
2020-10-13T16:30
2020-10-13T16:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>В Московской области функционирует 187 зарядных станций для электрических автомобилей. Еще 40 появится в округах по просьбам жителей, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/40-zarjadok-dlja-elektromobilej-ustanovjat-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин уточнил, что установка электрозаправок производится в рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта".Помимо прочего, в Подмосковье установили первые пять станций быстрой зарядки fastcharge. В регионе обеспечат работу еще 25 станций, встроенных в "умные" опоры. В настоящий момент специалисты выбирают места для новых станций зарядки. Отмечается, что их число увеличивают, так как на них растет спрос.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)