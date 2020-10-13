https://ria.ru/20201013/ekvador-1579663862.html

Эквадор изучает возможность импорта российской вакцины "Спутник V"

Эквадор рассматривает возможность импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Россельхознадзора. Руководитель ведомства Сергей РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T21:24

2020-10-13T21:24

2020-10-13T21:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей данкверт

латинская америка

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

эквадор

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадор</a> рассматривает возможность импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a>. Руководитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a> является сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии.Россельхознадзор сообщает, что 13 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Данкверта и министра иностранных дел Эквадора Луиса Гальегоса Чирибоги (сопредседатель межправкомиссии).Служба отмечает, что Эквадор по итогам прошлого года занял третье место по объемам товарооборота с Россией среди стран <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a> (1,7 миллиарда долларов). Стороны в ходе переговоров подчеркнули общее стремление к наращиванию темпов торговли, увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и продвижению совместных проектов.Кроме того, эквадорская сторона выразила заинтересованность в увеличении квот госстипендий на обучение в российских вузах, "подчеркнув высокое качество образования в стране". "Стороны согласились, что дополнительный импульс развитию двусторонних отношений придаст скорейшее подписание важных документов в области здравоохранения, связи и информационных технологий, промышленности и международной электросвязи", - добавляется в релизе.

россия

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эквадор

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей данкверт, латинская америка, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), эквадор, экономика