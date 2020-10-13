Эквадор изучает возможность импорта российской вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Эквадор рассматривает возможность импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Россельхознадзора. Руководитель ведомства Сергей Данкверт является сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии.
Россельхознадзор сообщает, что 13 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Данкверта и министра иностранных дел Эквадора Луиса Гальегоса Чирибоги (сопредседатель межправкомиссии).
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Луис Гальегос Чирибога сообщил, что Эквадор прикладывает максимальные усилия для снижения негативного эффекта на экономику от COVID-19, и сообщил, что страна рассматривает возможность импорта тест-систем, лекарственных препаратов, а также вакцины "Спутник V" из России", - говорится в сообщении по итогам переговоров.
Служба отмечает, что Эквадор по итогам прошлого года занял третье место по объемам товарооборота с Россией среди стран Латинской Америки (1,7 миллиарда долларов). Стороны в ходе переговоров подчеркнули общее стремление к наращиванию темпов торговли, увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и продвижению совместных проектов.
"В частности, существуют хорошие перспективы развития отношений в области энергетики, строительства тепловых и гидроэлектростанций в Эквадоре, использования атомной энергии в мирных целях и проведения совместных исследовательских проектов в космической сфере", - сообщает Россельхознадзор.
Кроме того, эквадорская сторона выразила заинтересованность в увеличении квот госстипендий на обучение в российских вузах, "подчеркнув высокое качество образования в стране". "Стороны согласились, что дополнительный импульс развитию двусторонних отношений придаст скорейшее подписание важных документов в области здравоохранения, связи и информационных технологий, промышленности и международной электросвязи", - добавляется в релизе.