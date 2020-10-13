Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/ekvador-1579663862.html
Эквадор изучает возможность импорта российской вакцины "Спутник V"
Эквадор рассматривает возможность импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Россельхознадзора. Руководитель ведомства Сергей РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T21:24
2020-10-13T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей данкверт
латинская америка
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
эквадор
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575826941_0:38:982:590_1400x0_80_0_0_3b70eaed2fadce23cd7ffdee07b1808a.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадор</a> рассматривает возможность импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a>. Руководитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a> является сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии.Россельхознадзор сообщает, что 13 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Данкверта и министра иностранных дел Эквадора Луиса Гальегоса Чирибоги (сопредседатель межправкомиссии).Служба отмечает, что Эквадор по итогам прошлого года занял третье место по объемам товарооборота с Россией среди стран <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a> (1,7 миллиарда долларов). Стороны в ходе переговоров подчеркнули общее стремление к наращиванию темпов торговли, увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и продвижению совместных проектов.Кроме того, эквадорская сторона выразила заинтересованность в увеличении квот госстипендий на обучение в российских вузах, "подчеркнув высокое качество образования в стране". "Стороны согласились, что дополнительный импульс развитию двусторонних отношений придаст скорейшее подписание важных документов в области здравоохранения, связи и информационных технологий, промышленности и международной электросвязи", - добавляется в релизе.
россия
латинская америка
эквадор
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575826941_0:0:874:655_1400x0_80_0_0_96cedd002f765c4d652f6e9ba4576169.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей данкверт, латинская америка, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), эквадор, экономика

Эквадор изучает возможность импорта российской вакцины "Спутник V"

21:24 13.10.2020
 
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Минздрав РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Эквадор рассматривает возможность импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Россельхознадзора. Руководитель ведомства Сергей Данкверт является сопредседателем российско-эквадорской межправкомиссии.
Россельхознадзор сообщает, что 13 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Данкверта и министра иностранных дел Эквадора Луиса Гальегоса Чирибоги (сопредседатель межправкомиссии).
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

"Луис Гальегос Чирибога сообщил, что Эквадор прикладывает максимальные усилия для снижения негативного эффекта на экономику от COVID-19, и сообщил, что страна рассматривает возможность импорта тест-систем, лекарственных препаратов, а также вакцины "Спутник V" из России", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Служба отмечает, что Эквадор по итогам прошлого года занял третье место по объемам товарооборота с Россией среди стран Латинской Америки (1,7 миллиарда долларов). Стороны в ходе переговоров подчеркнули общее стремление к наращиванию темпов торговли, увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и продвижению совместных проектов.

"В частности, существуют хорошие перспективы развития отношений в области энергетики, строительства тепловых и гидроэлектростанций в Эквадоре, использования атомной энергии в мирных целях и проведения совместных исследовательских проектов в космической сфере", - сообщает Россельхознадзор.

Кроме того, эквадорская сторона выразила заинтересованность в увеличении квот госстипендий на обучение в российских вузах, "подчеркнув высокое качество образования в стране". "Стороны согласились, что дополнительный импульс развитию двусторонних отношений придаст скорейшее подписание важных документов в области здравоохранения, связи и информационных технологий, промышленности и международной электросвязи", - добавляется в релизе.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ДанквертЛатинская АмерикаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЭквадорЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния