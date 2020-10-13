В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах
10:28 13.10.2020 (обновлено: 10:29 13.10.2020)
© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Отказ Киева рассмотреть постановление о местных выборах загоняет в тупик переговоры в подгруппах и контактной группе по Донбассу, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.
Очередные заседания подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланированы на вторник и среду в формате видеоконференции.
"За две недели до местных выборов фоном переговоров остаётся нарушение Киевом Минских соглашений. Постановление Рады о местных выборах не пересмотрено, и откровенное нарушение комплекса мер остаётся в правовом поле Украины", - написал Мирошник в Telegram-канале.
По мнению представителя республики, в этой ситуации либо Верховная рада "откровенно подставляет своих представителей в контактной группе, загоняя в тупик переговоры", либо их мнение никого из украинских депутатов не интересует.
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"Закономерно ставить вопрос вообще о полномочиях представителей Киева в контактной группе, если их обязательства выполнять минские соглашения для украинского парламента ничего не значат. Как и о смысле достижения договоренности с официальными представителями Украины, если они потом будут просто проигнорированы", - подчеркнул Мирошник.
Он уточнил, что главным из политических вопросов на сегодня остаётся невыполнение Киевом минских соглашений, что, по мнению Мирошника, очень затрудняет реализацию гуманитарных вопросов: обмена пленными, открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе и других.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
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