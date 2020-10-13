https://ria.ru/20201013/donbass-1579527439.html

В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах

Отказ Киева рассмотреть постановление о местных выборах загоняет в тупик переговоры в подгруппах и контактной группе по Донбассу, заявил представитель... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:28

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ситуация в днр и лнр

родион мирошник

луганская народная республика

верховная рада украины

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Отказ <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> рассмотреть постановление о местных выборах загоняет в тупик переговоры в подгруппах и контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, заявил представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе на переговорах <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a>.Очередные заседания подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланированы на вторник и среду в формате видеоконференции.По мнению представителя республики, в этой ситуации либо <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> "откровенно подставляет своих представителей в контактной группе, загоняя в тупик переговоры", либо их мнение никого из украинских депутатов не интересует."Закономерно ставить вопрос вообще о полномочиях представителей Киева в контактной группе, если их обязательства выполнять минские соглашения для украинского парламента ничего не значат. Как и о смысле достижения договоренности с официальными представителями <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, если они потом будут просто проигнорированы", - подчеркнул Мирошник.Он уточнил, что главным из политических вопросов на сегодня остаётся невыполнение Киевом минских соглашений, что, по мнению Мирошника, очень затрудняет реализацию гуманитарных вопросов: обмена пленными, открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе и других.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20201010/vremya-1579129041.html

луганская народная республика

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, верховная рада украины, киев, в мире