https://ria.ru/20201013/donbass-1579526049.html
Две подгруппы по Донбассу начали переговоры в видеорежиме
Гуманитарная и политическая подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к переговорам в режиме видеоконференции, сообщил во... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:17
2020-10-13T10:17
2020-10-13T10:17
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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<strong>ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Гуманитарная и политическая подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> приступили к переговорам в режиме видеоконференции, сообщил во вторник РИА Новости полпред самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> на переговорах <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Dejjnego_pervyjj_zampredsedatelja_Narodnogo_soveta_LNR/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Дейнего</a>.Очередные заседания подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланированы на вторник и среду в формате видеоконференции.В МИД самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> также заявили о начале переговоров политической подгруппы. "Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире