https://ria.ru/20201013/depressiya-1579651723.html

Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без обследования

Открывший стрельбу под Нижним Новгородом наблюдался у врача из-за депрессивного состояния, но получил разрешение на ношение огнестрельного оружия, сообщается на РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:05

2020-10-13T20:05

2020-10-13T20:22

обстрел остановки в нижегородской области

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Открывший стрельбу под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a> наблюдался у врача из-за депрессивного состояния, но получил разрешение на ношение огнестрельного оружия, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

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россия

нижний новгород

нижегородская область

борский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия