https://ria.ru/20201013/bishkek-1579537484.html

В МВД Киргизии оценили ситуацию с соблюдением режима ЧП в Бишкеке

Требования режима ЧП и комендантский час оказали благоприятное влияние на ситуацию в Бишкеке и снизили количество правонарушений в столице Киргизии, заявил РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:14

2020-10-13T11:14

2020-10-13T11:14

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Требования режима ЧП и комендантский час оказали благоприятное влияние на ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и снизили количество правонарушений в столице <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, заявил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики.Ранее сообщалось, что власти Киргизии приняли решение о введение режима ЧП и комендантского часа."Благодаря комендантского часу и другим особым правилам ситуация в Бишкеке улучшилась. Снизилось количество правонарушений в Бишкеке. Эти меры благоприятно сказались на ситуации", - сказал собеседник агентства.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли накануне. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, кандидатуру которого парламент Киргизии утвердил 10 октября. Новый премьер заявлял, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире