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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579610272.html
Эксперт не исключил новую волну протестов после "ультиматума" Тихановской
Угрозы экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской инициировать общенациональную забастовку, если действующий глава государства Александр... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:40
2020-10-13T16:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
богдан безпалько
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Угрозы экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> инициировать общенациональную забастовку, если действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> откажется в течение двух недель покинуть свой пост, могут стать поводом для новой мобилизации политического протеста, заявил РИА Новости эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Безпалько</a>.Во вторник Тихановская опубликовала сообщение, в котором предъявила властям Белоруссии "ультиматум", заявив, что через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены. Среди них: отставка Лукашенко, прекращение "насилия" на улицах и освобождение политических заключенных."Это заявление может послужить поводом для мобилизации (протеста), поскольку Тихановская явно играет на обострении. Все прекрасно видели, что Лукашенко приехал к политзаключенным в СИЗО и пытается с ними о чем-то договориться. Договориться, конечно, далеко не на равных условиях, а с позиции человека, который как раз и лишил их свободы", - прокомментировал Безпалько.По мнению эксперта, ультиматум Тихановской "напоминает классическую шахматную вилку". С одной стороны, если политзаключенные будут властями отпущены на свободу, Тихановская заявит, что именно она добилась их освобождения, утверждает эксперт. Если же этого не случится, оппозиционер, вероятно, призовет всех, кто не поддерживает Лукашенко, в очередной раз выйти на улицы и вновь активизировать протесты."Она в любом случае останется в выигрыше, хотя я, например, не совсем представляю, откуда у нее ресурсы, чтобы организовать забастовки по всей Белоруссии, обрушить продажи в государственных магазинах, перекрыть все дороги. Вероятно, она координирует свои действия с теми, кто сейчас участвует в протестных акциях в Белоруссии, и они постараются согласовать свои заявления и действия", - полагает собеседник агентства.Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20201013/protesty-1579554618.html
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Надо за эти дни как можно активнее выявлять и изолировать "кротов" и "спящих", внедренных на предприятия и в организации. И обломить домохозяйку таким образом.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, богдан безпалько, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт не исключил новую волну протестов после "ультиматума" Тихановской

16:40 13.10.2020
 
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛюди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Угрозы экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской инициировать общенациональную забастовку, если действующий глава государства Александр Лукашенко откажется в течение двух недель покинуть свой пост, могут стать поводом для новой мобилизации политического протеста, заявил РИА Новости эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Во вторник Тихановская опубликовала сообщение, в котором предъявила властям Белоруссии "ультиматум", заявив, что через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены. Среди них: отставка Лукашенко, прекращение "насилия" на улицах и освобождение политических заключенных.
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"Это заявление может послужить поводом для мобилизации (протеста), поскольку Тихановская явно играет на обострении. Все прекрасно видели, что Лукашенко приехал к политзаключенным в СИЗО и пытается с ними о чем-то договориться. Договориться, конечно, далеко не на равных условиях, а с позиции человека, который как раз и лишил их свободы", - прокомментировал Безпалько.
По мнению эксперта, ультиматум Тихановской "напоминает классическую шахматную вилку". С одной стороны, если политзаключенные будут властями отпущены на свободу, Тихановская заявит, что именно она добилась их освобождения, утверждает эксперт. Если же этого не случится, оппозиционер, вероятно, призовет всех, кто не поддерживает Лукашенко, в очередной раз выйти на улицы и вновь активизировать протесты.
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"Она в любом случае останется в выигрыше, хотя я, например, не совсем представляю, откуда у нее ресурсы, чтобы организовать забастовки по всей Белоруссии, обрушить продажи в государственных магазинах, перекрыть все дороги. Вероятно, она координирует свои действия с теми, кто сейчас участвует в протестных акциях в Белоруссии, и они постараются согласовать свои заявления и действия", - полагает собеседник агентства.
Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "Беларуськалии", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБогдан БезпалькоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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