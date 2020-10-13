https://ria.ru/20201013/bankrotstvo-1579601727.html
Путин поручил усовершенствовать упрощенную процедуру банкротства граждан
Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития до 1 марта проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан, при необходимости... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:01
2020-10-13T16:01
2020-10-13T16:01
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил Минэкономразвития до 1 марта проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан, при необходимости усовершенствовать ее, сообщается на сайте президента.Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года."Министерству экономического развития <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование", - говорится в сообщении.Доклад поручено представить до 1 марта 2021 года, далее – ежегодно.
https://ria.ru/20201002/moratoriy-1578135734.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество