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https://ria.ru/20201013/arktika-1579573658.html
Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике, заявил Медведев
Несмотря на попытки отдельных стран дестабилизировать ситуацию в Арктике, Россия будет отстаивать свои позиции в регионе, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:51
2020-10-13T13:51
арктика
дмитрий медведев
арктический совет
финляндия
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Несмотря на попытки отдельных стран дестабилизировать ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, Россия будет отстаивать свои позиции в регионе, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.Для этого, по словам Медведева, используются различные международные форматы, которые хорошо себя зарекомендовали. "Одна из таких наиболее значимых площадок - это <a href="http://ria.ru/organization_Arkticheskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Арктический совет</a>, где наша страна будет председательствовать, напомню, в 2021-23 годах", - отметил он.Под эгидой этой организации осуществляются важные проекты в области экологии, экономики, здравоохранения, противодействия изменению климата и других сферах, добавил Медведев. Он также отметил инициативу РФ по созданию на территории Ямало-Ненецкого автономного округа международной арктической станции на безуглеродной основе."Ну и наш российский проект "Биобезопасность в Арктике", партнером которого выступила <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>. Он направлен на борьбу с распространением опасных инфекций в Арктике, включая, естественно, и новую коронавирусную инфекцию", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20201001/arktika-1578076458.html
https://ria.ru/20200728/1575026711.html
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арктика
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арктика, дмитрий медведев, арктический совет, финляндия, общество

Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике, заявил Медведев

13:51 13.10.2020
 
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Несмотря на попытки отдельных стран дестабилизировать ситуацию в Арктике, Россия будет отстаивать свои позиции в регионе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
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Для этого, по словам Медведева, используются различные международные форматы, которые хорошо себя зарекомендовали. "Одна из таких наиболее значимых площадок - это Арктический совет, где наша страна будет председательствовать, напомню, в 2021-23 годах", - отметил он.
Под эгидой этой организации осуществляются важные проекты в области экологии, экономики, здравоохранения, противодействия изменению климата и других сферах, добавил Медведев. Он также отметил инициативу РФ по созданию на территории Ямало-Ненецкого автономного округа международной арктической станции на безуглеродной основе.
"Ну и наш российский проект "Биобезопасность в Арктике", партнером которого выступила Финляндия. Он направлен на борьбу с распространением опасных инфекций в Арктике, включая, естественно, и новую коронавирусную инфекцию", - сказал Медведев.
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АрктикаДмитрий МедведевАрктический советФинляндияОбщество
 
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