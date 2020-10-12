https://ria.ru/20201012/zvezda-1579434892.html
Астрономы впервые наблюдали смерть звезды в черной дыре
Сразу несколько наземных телескопов зафиксировали уникальное астрономическое событие — вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:14
2020-10-12T16:14
2020-10-12T16:14
риа наука
астрофизика
физика
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Сразу несколько наземных телескопов зафиксировали уникальное астрономическое событие — вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее сверхмассивной черной дырой. Результаты исследования <a href="https://academic.oup.com/mnras/article/499/1/482/5920142" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Теория предсказывает, что при приближении звезды к горизонту событий сверхмассивной черной дыры она подвергнется спагеттификации — будет разорвана приливными силами на тонкие полоски материала. Сам процесс разрыва звезды называют событием приливного разрушения.Когда тонкие нити звездного материала падают в черную дыру, высвобождается яркая вспышка энергии. Порой для ученых это единственная возможность обнаружить черные дыры в центре далеких галактик. Но такие события чрезвычайно редки и трудно поддаются наблюдению, так как сама вспышка часто скрыта завесой из пыли и мусора.Недавно астрономам впервые удалось изучить процесс поглощения звезды черной дырой с беспрецедентными подробностями. Звезда примерно такой же массы, как Солнце, в процессе разрушения потеряла около половины своей массы, которая была поглощена черной дырой в миллион раз массивнее звезды.Кроме того, событие AT2019qiz в спиральной галактике из созвездии Эридана, расположенной на расстоянии чуть более 215 миллионов световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое когда-либо наблюдали ученые. Открытие стало возможным, потому что его зафиксировали почти сразу после того, как звезда распалась на части. Ученые заметили вспышку с помощью телескопов VLT (Very Large Telescope) и NTT (New Technology Telescope) <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_juzhnaja_observatorija/" target="_blank" data-auto="true">Европейской южной обсерватории</a> (ESO) и в течение шести месяцев наблюдали, как менялась ее яркость — сначала увеличивалась, а потом угасала."Идея черной дыры, засасывающей расположенную поблизости звезду, звучит как научная фантастика. Но именно это и происходит во время приливного разрушения", — приводятся в пресс-релизе ESO слова одного из авторов исследования Томаса Веверса (Thomas Wevers) из Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a>."Когда черная дыра пожирает звезду, она запускает наружу мощный поток материала, который мешает обзору. Это происходит потому, что энергия, выделяемая при поедании звездного материала черной дырой, выталкивает звездные обломки наружу". — объясняет Саманта Оутс (Samantha Oates) из <a href="http://ria.ru/organization_Birmingemskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингемского университета</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. "Поскольку мы поймали это событие рано, мы увидели, как поднимается завеса из пыли и мусора, когда черная дыра запускает мощный поток материала со скоростью до десяти тысяч километров в секунду, — продолжает Кейт Александер (Kate Alexander) из <a href="http://ria.ru/organization_Severo_zapadnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Северо-Западного университета</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. — Этот уникальный "взгляд за занавес" дал первую возможность точно определить происхождение материала, затемняющего вид, и проследить в реальном времени, как он охватывает черную дыру".Своевременные и обширные наблюдения в ультрафиолетовом, оптическом, рентгеновском и радиодиапазонах впервые выявили прямую связь между веществом, истекающим из звезды, и яркой вспышкой, испускаемой при поглощении ее черной дырой.Авторы говорят, что событие AT2019qiz может стать своего рода "розеттским камнем", который в будущем поможет интерпретировать результаты наблюдений за приливными нарушениями, а также — лучше понять, как ведет себя материя в условиях экстремальной гравитации.Ученые надеются, что еще детальнее можно будет изучить события приливного разрушения после того, как заработает новый телескоп ESO ELT (Extremely Large Telescope).
https://ria.ru/20200923/astronomiya-1577667830.html
https://ria.ru/20200817/1575904769.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрофизика, физика, европейская южная обсерватория, космос - риа наука
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Сразу несколько наземных телескопов зафиксировали уникальное астрономическое событие — вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее сверхмассивной черной дырой. Результаты исследования опубликованы
в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Теория предсказывает, что при приближении звезды к горизонту событий сверхмассивной черной дыры она подвергнется спагеттификации — будет разорвана приливными силами на тонкие полоски материала. Сам процесс разрыва звезды называют событием приливного разрушения.
Когда тонкие нити звездного материала падают в черную дыру, высвобождается яркая вспышка энергии. Порой для ученых это единственная возможность обнаружить черные дыры в центре далеких галактик. Но такие события чрезвычайно редки и трудно поддаются наблюдению, так как сама вспышка часто скрыта завесой из пыли и мусора.
Недавно астрономам впервые удалось изучить процесс поглощения звезды черной дырой с беспрецедентными подробностями. Звезда примерно такой же массы, как Солнце, в процессе разрушения потеряла около половины своей массы, которая была поглощена черной дырой в миллион раз массивнее звезды.
Кроме того, событие AT2019qiz в спиральной галактике из созвездии Эридана, расположенной на расстоянии чуть более 215 миллионов световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое когда-либо наблюдали ученые.
Открытие стало возможным, потому что его зафиксировали почти сразу после того, как звезда распалась на части. Ученые заметили вспышку с помощью телескопов VLT (Very Large Telescope) и NTT (New Technology Telescope) Европейской южной обсерватории
(ESO) и в течение шести месяцев наблюдали, как менялась ее яркость — сначала увеличивалась, а потом угасала.
"Идея черной дыры, засасывающей расположенную поблизости звезду, звучит как научная фантастика. Но именно это и происходит во время приливного разрушения", — приводятся в пресс-релизе ESO слова одного из авторов исследования Томаса Веверса (Thomas Wevers) из Института астрономии Кембриджского университета
.
"Когда черная дыра пожирает звезду, она запускает наружу мощный поток материала, который мешает обзору. Это происходит потому, что энергия, выделяемая при поедании звездного материала черной дырой, выталкивает звездные обломки наружу". — объясняет Саманта Оутс (Samantha Oates) из Бирмингемского университета
в Великобритании
.
"Поскольку мы поймали это событие рано, мы увидели, как поднимается завеса из пыли и мусора, когда черная дыра запускает мощный поток материала со скоростью до десяти тысяч километров в секунду, — продолжает Кейт Александер (Kate Alexander) из Северо-Западного университета США
. — Этот уникальный "взгляд за занавес" дал первую возможность точно определить происхождение материала, затемняющего вид, и проследить в реальном времени, как он охватывает черную дыру".
Своевременные и обширные наблюдения в ультрафиолетовом, оптическом, рентгеновском и радиодиапазонах впервые выявили прямую связь между веществом, истекающим из звезды, и яркой вспышкой, испускаемой при поглощении ее черной дырой.
Авторы говорят, что событие AT2019qiz может стать своего рода "розеттским камнем", который в будущем поможет интерпретировать результаты наблюдений за приливными нарушениями, а также — лучше понять, как ведет себя материя в условиях экстремальной гравитации.
Ученые надеются, что еще детальнее можно будет изучить события приливного разрушения после того, как заработает новый телескоп ESO ELT (Extremely Large Telescope).