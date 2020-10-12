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https://ria.ru/20201012/zakharova-1579457381.html
"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
Поклонники актрисы Александры Захаровой пришли в ужас от ее внешнего вида, после того, как Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме совместное видео с ней. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:50
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шоубиз
новости культуры
знаменитости
звезды
ленком
александра захарова
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Поклонники актрисы Александры Захаровой пришли в ужас от ее внешнего вида, после того, как Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме совместное видео с ней.Однако вместо поздравлений, большинство пользователей написало в комментариях, что ведущая актриса "Ленкома" "изуродовала" себя пластическими операциями."Что у Александры с лицом?", – поинтересовалась yu.shulina; "Уволить ее косметолога, она на себя прям не похожа", – считает marinakaza77; "Ох, уж эти уколы красоты. Жесть", – подчеркнула natulia.liubimova; "Кошмар", – написал kriuchkov7874.
https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, ленком, александра захарова, дмитрий певцов

"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников

22:50 12.10.2020
 
© Дмитрий Певцова/ InstagramСкриншот видео из Instagram Дмитрия Певцова
Скриншот видео из Instagram Дмитрия Певцова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Дмитрий Певцова/ Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Поклонники актрисы Александры Захаровой пришли в ужас от ее внешнего вида, после того, как Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме совместное видео с ней.

"Александра Захарова теперь в инстаграме. Это хорошая новость, потому что Александра – талантливая актриса, светлый, душевный человек и настоящий друг", – написал Певцов.

Однако вместо поздравлений, большинство пользователей написало в комментариях, что ведущая актриса "Ленкома" "изуродовала" себя пластическими операциями.
"Не имею привычки оскорблять, но что же она с собой сделала, это же тихий ужас", – заявила 888ladyluck.
"Что у Александры с лицом?", – поинтересовалась yu.shulina; "Уволить ее косметолога, она на себя прям не похожа", – считает marinakaza77; "Ох, уж эти уколы красоты. Жесть", – подчеркнула natulia.liubimova; "Кошмар", – написал kriuchkov7874.
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ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездыЛенкомАлександра ЗахароваДмитрий Певцов
 
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