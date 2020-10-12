https://ria.ru/20201012/zakharova-1579457381.html

"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников

Поклонники актрисы Александры Захаровой пришли в ужас от ее внешнего вида, после того, как Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме совместное видео с ней. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:50

2020-10-12T22:50

2020-10-12T22:50

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Поклонники актрисы Александры Захаровой пришли в ужас от ее внешнего вида, после того, как Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме совместное видео с ней.Однако вместо поздравлений, большинство пользователей написало в комментариях, что ведущая актриса "Ленкома" "изуродовала" себя пластическими операциями."Что у Александры с лицом?", – поинтересовалась yu.shulina; "Уволить ее косметолога, она на себя прям не похожа", – считает marinakaza77; "Ох, уж эти уколы красоты. Жесть", – подчеркнула natulia.liubimova; "Кошмар", – написал kriuchkov7874.

https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, ленком, александра захарова, дмитрий певцов