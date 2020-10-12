https://ria.ru/20201012/volontery-1579493048.html

Волонтеры сообщили подробности о нижегородском стрелке

Подозреваемым в стрельбе в поселке в Нижегородской области, в результате чего 3 человека погибли, может передвигаться на белом Kia Seed, предположительно им... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:16

2020-10-12T22:16

2020-10-12T22:56

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Подозреваемым в стрельбе в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, в результате чего 3 человека погибли, может передвигаться на белом Kia Seed, предположительно им является 18-летний юноша, сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемого ищут.

россия

нижегородская область

борский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия