https://ria.ru/20201012/vaktsinatsiya-1579476656.html

Более 12 тысяч россиян вакцинировались от COVID-19

Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят успешно, провакцинированы более 12 тысяч россиян, сообщил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:42

2020-10-12T19:42

2020-10-12T19:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

кирилл дмитриев

the lancet

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят успешно, провакцинированы более 12 тысяч россиян, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели."Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России (первым этапом вакцины - ред.)... Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в понедельник глава центра имени гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> сообщил РИА Новости, что среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом.Дмитриев также отметил, что Россия поделится результатами кинических испытаний с другими странами. "Кто-то будет проводить клинические испытания как <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, а кто-то будет использовать данные и России, и ОАЭ, и других стран, где мы проводим клинические исследования, для того, чтобы одобрять наши вакцины без проведения клинических испытаний в своих странах", - пояснил он.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.В понедельник Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Исследования в ОАЭ являются частью III фазы клинических исследований наряду с аналогичными клиническими исследованиями в России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Результаты фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" были опубликованы в ведущем медицинском журнале <a href="http://ria.ru/organization_The_Lancet/" target="_blank" data-auto="true">The Lancet</a> и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ был достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных нежелательных явлений.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/vaktsiny-1579475761.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, the lancet, здоровье - общество, общество