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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/vaktsinatsiya-1579476656.html
Более 12 тысяч россиян вакцинировались от COVID-19
Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят успешно, провакцинированы более 12 тысяч россиян, сообщил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:42
2020-10-12T19:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
кирилл дмитриев
the lancet
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят успешно, провакцинированы более 12 тысяч россиян, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели."Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России (первым этапом вакцины - ред.)... Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в понедельник глава центра имени гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> сообщил РИА Новости, что среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом.Дмитриев также отметил, что Россия поделится результатами кинических испытаний с другими странами. "Кто-то будет проводить клинические испытания как <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, а кто-то будет использовать данные и России, и ОАЭ, и других стран, где мы проводим клинические исследования, для того, чтобы одобрять наши вакцины без проведения клинических испытаний в своих странах", - пояснил он.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.В понедельник Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Исследования в ОАЭ являются частью III фазы клинических исследований наряду с аналогичными клиническими исследованиями в России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Результаты фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" были опубликованы в ведущем медицинском журнале <a href="http://ria.ru/organization_The_Lancet/" target="_blank" data-auto="true">The Lancet</a> и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ был достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных нежелательных явлений.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/vaktsiny-1579475761.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, the lancet, здоровье - общество, общество

Более 12 тысяч россиян вакцинировались от COVID-19

19:42 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят успешно, провакцинированы более 12 тысяч россиян, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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"Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России (первым этапом вакцины - ред.)... Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в понедельник глава центра имени гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом.
Дмитриев также отметил, что Россия поделится результатами кинических испытаний с другими странами. "Кто-то будет проводить клинические испытания как ОАЭ, а кто-то будет использовать данные и России, и ОАЭ, и других стран, где мы проводим клинические исследования, для того, чтобы одобрять наши вакцины без проведения клинических испытаний в своих странах", - пояснил он.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В понедельник Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Исследования в ОАЭ являются частью III фазы клинических исследований наряду с аналогичными клиническими исследованиями в России и Белоруссии.
Результаты фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ был достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных нежелательных явлений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыКирилл ДмитриевThe LancetЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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