https://ria.ru/20201012/vaktsinatsiya--1579375234.html
В Волгоградской области началась вакцинация от коронавируса
Первые прививки от коронавируса стали делать в Волгоградской области, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:36
2020-10-12T11:36
2020-10-12T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1400x0_80_0_0_e4e5938bb8f6070e094aaa930007a421.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости.</strong> Первые прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> стали делать в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волгоградскую область в рамках соглашения с Минздравом России поступила первая партия вакцины от коронавируса – 42 дозы."Сегодня начинаем вакцинацию населения от коронавирусной инфекции", - сообщил Себелев. Он отметил, первой будет привита группа, в которую включены добровольцы из различных сфер – медики, социальные работники, педагоги сотрудники силовых структур.По словам Себелева, до декабря в регион поступят еще более 2,1 тысячи доз вакцины и будет привито соответствующее количество человек.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 12 октября зарегистрировано 16 790 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 161 – за последние сутки, выздоровели 14 574, скончался 161 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_0d8bf88874b6841f62257a1f14950b44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости.
Первые прививки от коронавируса
стали делать в Волгоградской области
, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.
Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волгоградскую область в рамках соглашения с Минздравом России поступила первая партия вакцины от коронавируса – 42 дозы.
"Сегодня начинаем вакцинацию населения от коронавирусной инфекции", - сообщил Себелев. Он отметил, первой будет привита группа, в которую включены добровольцы из различных сфер – медики, социальные работники, педагоги сотрудники силовых структур.
По словам Себелева, до декабря в регион поступят еще более 2,1 тысячи доз вакцины и будет привито соответствующее количество человек.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 12 октября зарегистрировано 16 790 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 161 – за последние сутки, выздоровели 14 574, скончался 161 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф