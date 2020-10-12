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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/vaktsinatsiya--1579375234.html
В Волгоградской области началась вакцинация от коронавируса
Первые прививки от коронавируса стали делать в Волгоградской области, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:36
2020-10-12T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости.</strong> Первые прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> стали делать в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волгоградскую область в рамках соглашения с Минздравом России поступила первая партия вакцины от коронавируса – 42 дозы."Сегодня начинаем вакцинацию населения от коронавирусной инфекции", - сообщил Себелев. Он отметил, первой будет привита группа, в которую включены добровольцы из различных сфер – медики, социальные работники, педагоги сотрудники силовых структур.По словам Себелева, до декабря в регион поступят еще более 2,1 тысячи доз вакцины и будет привито соответствующее количество человек.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 12 октября зарегистрировано 16 790 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 161 – за последние сутки, выздоровели 14 574, скончался 161 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, общество

В Волгоградской области началась вакцинация от коронавируса

11:36 12.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Первые прививки от коронавируса стали делать в Волгоградской области, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.
Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волгоградскую область в рамках соглашения с Минздравом России поступила первая партия вакцины от коронавируса – 42 дозы.
"Сегодня начинаем вакцинацию населения от коронавирусной инфекции", - сообщил Себелев. Он отметил, первой будет привита группа, в которую включены добровольцы из различных сфер – медики, социальные работники, педагоги сотрудники силовых структур.
По словам Себелева, до декабря в регион поступят еще более 2,1 тысячи доз вакцины и будет привито соответствующее количество человек.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 12 октября зарегистрировано 16 790 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 161 – за последние сутки, выздоровели 14 574, скончался 161 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьОбщество
 
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