https://ria.ru/20201012/vaktsinatsiya--1579375234.html

В Волгоградской области началась вакцинация от коронавируса

Первые прививки от коронавируса стали делать в Волгоградской области, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:36

2020-10-12T11:36

2020-10-12T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости.</strong> Первые прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> стали делать в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волгоградскую область в рамках соглашения с Минздравом России поступила первая партия вакцины от коронавируса – 42 дозы."Сегодня начинаем вакцинацию населения от коронавирусной инфекции", - сообщил Себелев. Он отметил, первой будет привита группа, в которую включены добровольцы из различных сфер – медики, социальные работники, педагоги сотрудники силовых структур.По словам Себелева, до декабря в регион поступят еще более 2,1 тысячи доз вакцины и будет привито соответствующее количество человек.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 12 октября зарегистрировано 16 790 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 161 – за последние сутки, выздоровели 14 574, скончался 161 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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