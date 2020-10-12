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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579450737.html
Челябинская область до ноября получит три тысячи доз вакцин от COVID-19
Челябинская область в октябре текущего года получит 3 тысячи доз вакцин от новой коронавирусной инфекции, будут привиты медицинские работники и педагоги,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:20
2020-10-12T17:20
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
челябинская область
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Челябинская область в октябре текущего года получит 3 тысячи доз вакцин от новой коронавирусной инфекции, будут привиты медицинские работники и педагоги, сообщила в понедельник первый замгубернатора региона Ирина Гехт.Как сообщалось, Челябинская область в сентябре получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции – 42 дозы."Сорок две дозы мы провакцинировали, это были наши медицинские работники... Подписано соглашение с Минздравом РФ на 3 тысячи доз, которые в течение октября мы ожидаем. В первую очередь это будут медработники, а также и другие группы риска, в том числе и педагоги", - сказала она журналистам.Это незначительное количество вакцины, так как даже 3 тысячи доз вакцины не покроют всех желающих медиков, кто высказался за вакцинацию, уточнила она. И надеяться на всеобщую вакцинацию до конца года – это утопия, считает Гехт. "То количество доз, которое мы будем получать, оно будет уходить на группы риска, и прежде всего на медицинских работников", - добавила она.По данным минздрава региона, на утро 12 октября в регионе подтверждены 17 875 случаев заболевания COVID-19 (плюс 95 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники - 9 человек). За прошедшие сутки выписаны 75 человек, всего 13 438 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579239767.html
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579365972.html
челябинская область
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область

Челябинская область до ноября получит три тысячи доз вакцин от COVID-19

17:20 12.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время подготовки к вакцинации
Медицинский работник во время подготовки к вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Челябинская область в октябре текущего года получит 3 тысячи доз вакцин от новой коронавирусной инфекции, будут привиты медицинские работники и педагоги, сообщила в понедельник первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
Как сообщалось, Челябинская область в сентябре получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции – 42 дозы.
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"Сорок две дозы мы провакцинировали, это были наши медицинские работники... Подписано соглашение с Минздравом РФ на 3 тысячи доз, которые в течение октября мы ожидаем. В первую очередь это будут медработники, а также и другие группы риска, в том числе и педагоги", - сказала она журналистам.
Это незначительное количество вакцины, так как даже 3 тысячи доз вакцины не покроют всех желающих медиков, кто высказался за вакцинацию, уточнила она. И надеяться на всеобщую вакцинацию до конца года – это утопия, считает Гехт. "То количество доз, которое мы будем получать, оно будет уходить на группы риска, и прежде всего на медицинских работников", - добавила она.
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По данным минздрава региона, на утро 12 октября в регионе подтверждены 17 875 случаев заболевания COVID-19 (плюс 95 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники - 9 человек). За прошедшие сутки выписаны 75 человек, всего 13 438 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧелябинская область
 
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