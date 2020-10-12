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https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579398581.html
Путин обсудил с принцем Абу-Даби сотрудничество по вакцине "Спутник V"
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:21
2020-10-12T13:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
абу-даби
коронавирусы
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> в октябре 2019 года... Затронуто также положение дел в ближневосточном урегулировании", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе беседы Аль Нахайян тепло поздравил Путина с прошедшим днем рождения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, абу-даби, коронавирусы, владимир путин, оаэ, в мире

Путин обсудил с принцем Абу-Даби сотрудничество по вакцине "Спутник V"

13:21 12.10.2020 (обновлено: 13:22 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в ОАЭ в октябре 2019 года... Затронуто также положение дел в ближневосточном урегулировании", - говорится в сообщении.
"Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник V", клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы Аль Нахайян тепло поздравил Путина с прошедшим днем рождения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАбу-ДабиКоронавирусыВладимир ПутинОАЭВ мире
 
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