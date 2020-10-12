Путин обсудил с принцем Абу-Даби сотрудничество по вакцине "Спутник V"
13:21 12.10.2020 (обновлено: 13:22 12.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в ОАЭ в октябре 2019 года... Затронуто также положение дел в ближневосточном урегулировании", - говорится в сообщении.
"Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник V", клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы Аль Нахайян тепло поздравил Путина с прошедшим днем рождения.
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