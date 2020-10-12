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Путин обсудил с принцем Абу-Даби сотрудничество по вакцине "Спутник V"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> в октябре 2019 года... Затронуто также положение дел в ближневосточном урегулировании", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе беседы Аль Нахайян тепло поздравил Путина с прошедшим днем рождения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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