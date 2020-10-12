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Правительство опровергло данные о переводе всех сотрудников на удаленку
В правительстве РФ опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленную работу РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:55
2020-10-12T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительстве РФ</a> опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленную работуРанее Telegram-каналы сообщили, что сотрудники кабмина переходят на удаленный режим работы, а командировки разрешены только в экстренных случаях."Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме", - сообщил в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, правительство рф, общество

Правительство опровергло данные о переводе всех сотрудников на удаленку

13:55 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В правительстве РФ опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленную работу
Ранее Telegram-каналы сообщили, что сотрудники кабмина переходят на удаленный режим работы, а командировки разрешены только в экстренных случаях.
"Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме", - сообщил в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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