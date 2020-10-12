https://ria.ru/20201012/udalenka-1579406283.html

Правительство опровергло данные о переводе всех сотрудников на удаленку

В правительстве РФ опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленную работу РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:55

2020-10-12T13:55

2020-10-12T13:55

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительстве РФ</a> опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленную работуРанее Telegram-каналы сообщили, что сотрудники кабмина переходят на удаленный режим работы, а командировки разрешены только в экстренных случаях."Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме", - сообщил в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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