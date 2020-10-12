https://ria.ru/20201012/udalenka-1579332084.html

Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке

Обязательное требование о передаче сведений о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, вступило в силу в Москве. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T00:12

2020-10-12T00:12

2020-10-12T00:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Обязательное требование о передаче сведений о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, вступило в силу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение – сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).Какие данные необходимо предоставитьСогласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.Как и куда передавать данныеДанные необходимо передать через личный кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Также работодатели могут позвонить по телефону +7 (495) 870-72-98 для консультации по вопросам представления указанных сведений.Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.Чтобы воспользоваться сервисом "Предоставление информации об установлении численности работников", нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку "Организация бизнеса", затем — "Помощь бизнесу". Также сервис доступен в разделе "Популярное".Работодателю необходимо прикрепить заполненную форму и нажать на кнопку "Подать запрос". После успешной загрузки файла на экране появится зеленая галочка и кнопка "Скачать файл результатов". В этом документе можно увидеть, какие сведения загрузились корректно, а какие не были приняты системой из-за ошибок при заполнении формы.История и статус отправки данных будут доступны в журнале загрузки списков сотрудников на удаленной работе. Для каждой загрузки сведений в журнале отобразятся дата, общая численность сотрудников организации и число человек, по которым внесена информация о переводе на удаленку.Как рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, набор сведений о тех, кто работает удаленно, необходим, чтобы проверить, соблюдает ли работодатель указ о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим.Какие санкции предусмотрены за непредоставление данныхСумма штрафа для индивидуальных предпринимателей, которые не предоставят данные, составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Административная ответственность предусмотрена в случаях, если эти сведения не будут предоставлены, а также если сведения будут предоставлены, но они будут носить противоречивый характер и из них не будет следовать, что лимит в 30% по направлению сотрудников на удаленный режим работы обеспечен. Кроме того, организацию могут оштрафовать, если в ходе выездных проверок будет выявлен факт недостоверного предоставления информации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html

https://ria.ru/20201010/mera-1579125872.html

https://ria.ru/20201009/transport-1579107525.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, сергей собянин, москва, общество