https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579462773.html

СК возбудил дело из-за убийства трех человек в Нижегородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области, личность стрелявшего устанавливается, сообщается на... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:31

2020-10-12T18:31

2020-10-12T18:39

обстрел остановки в нижегородской области

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, личность стрелявшего устанавливается, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что три человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела автобуса на остановке в Нижегородской области."По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство двух и более лиц"... Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия