https://ria.ru/20201012/toplivo-1579357269.html

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с утечкой топлива в Ангару

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива дизельного топлива на реке Ангара в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:12

2020-10-12T10:12

2020-10-12T10:12

ангара

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бастрыкин

кежемский район

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива дизельного топлива на реке <a href="http://ria.ru/location_Angara/" target="_blank" data-auto="true">Ангара</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее Западно-Сибирское СУ на транспорте сообщало, что разлив топлива из цистерны произошел 2 октября при движении по Ангаре транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в 196 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Kodinsk/" target="_blank" data-auto="true">Кодинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Kezhemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кежемского района</a>. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По информации регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, вытекло около 500 литров дизеля.

https://ria.ru/20201010/toplivo-1579134932.html

ангара

кежемский район

красноярск

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ангара, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, кежемский район, красноярск, происшествия