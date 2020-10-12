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Бастрыкин поручил доложить о ситуации с утечкой топлива в Ангару
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива дизельного топлива на реке Ангара в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:12
2020-10-12T10:12
ангара
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
кежемский район
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива дизельного топлива на реке <a href="http://ria.ru/location_Angara/" target="_blank" data-auto="true">Ангара</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее Западно-Сибирское СУ на транспорте сообщало, что разлив топлива из цистерны произошел 2 октября при движении по Ангаре транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в 196 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Kodinsk/" target="_blank" data-auto="true">Кодинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Kezhemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кежемского района</a>. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По информации регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, вытекло около 500 литров дизеля.
https://ria.ru/20201010/toplivo-1579134932.html
ангара
кежемский район
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ангара, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, кежемский район, красноярск, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с утечкой топлива в Ангару

10:12 12.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЦистерна на транспортировочной барже, принадлежащая ООО "Приангарский ЛПК"
Цистерна на транспортировочной барже, принадлежащая ООО Приангарский ЛПК - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива дизельного топлива на реке Ангара в Красноярске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее Западно-Сибирское СУ на транспорте сообщало, что разлив топлива из цистерны произошел 2 октября при движении по Ангаре транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в 196 километрах от Кодинска Кежемского района. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По информации регионального главка МЧС, вытекло около 500 литров дизеля.
Река Ангара - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 05:51
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за утечки топлива в Ангару
"По всем озвученным случаям Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел", - говорится в сообщении, в котором перечисляется ряд происшествий в субъектах РФ, среди них – случай с разливом на Ангаре.
 
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АнгараСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинКежемский районКрасноярскПроисшествия
 
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