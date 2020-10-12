https://ria.ru/20201012/strelba-1579483770.html

Врачи борются за жизнь трех раненных при стрельбе под Нижним Новгородом

Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье трех раненных при стрельбе под Нижним Новгородом, доставленных в Борскую ЦРБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:31

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2020-10-12T20:31

обстрел остановки в нижегородской области

нижний новгород

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье трех раненных при стрельбе под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, доставленных в Борскую ЦРБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Врачи ЦРБ борются за жизнь и здоровье трех доставленных к ним пострадавших", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Борскую ЦРБ были доставлены трое раненых, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое. Из Нижнего Новгорода на помощь борским коллегам была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

нижний новгород

нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия