https://ria.ru/20201012/sosedi-1579092449.html

Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями

Выставили на лестничную клетку пакет с мусором. Разбудили в субботу перфоратором. На даче косят траву в 8 утра, строят баню рядом с нашим забором, их кошка опять навалила на газон. Бесят соседи! Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах?

2020-10-12T12:00

2020-10-12T12:00

2020-10-12T12:00

подкаст

страхи/ошибки

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Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями Выставили на лестничную клетку пакет с мусором. Разбудили в субботу перфоратором. На даче косят траву в 8 утра, строят баню рядом с нашим забором, их кошка опять навалила на газон. Бесят соседи! Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах?

Как обсудить проблему мирно? И зачем дружить с бабушкой у подъезда, хмурым мужчиной с пятого этажа и знать клички всех собак, хозяева которых живут в вашем доме?Вместе с психологом, тренером, <a href="https://www.instagram.com/iamaslova_coach/" target="_blank">блогером</a> Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как правильно дружить с соседями и создавать общие традиции.<strong>1:30</strong> Здороваться с соседями обязательно?<strong>3:15</strong> Надо ли дружить с соседями и есть ли в этом какая-то психологическая потребность — общаться с людьми, с которыми живёшь рядом?<strong>5:00</strong> "Пригласить на день рождения, спросить табуретку": почему сейчас всё сложно с формированием соседского комьюнити?<strong>8:45</strong> Разбираем частые проблемы: громкая музыка сверху и мусор на лестничной площадке<strong>15:00</strong> Как вести себя в домовом чате, чтобы не переругаться?<strong>16:30 </strong>С чего начать, если хочется создать соседское комьюнити?<strong>17:50</strong> Иерархия в соседском сообществе: кто становится лидером и как его поставить на место<strong>21:00</strong> "Мы делаем ремонт": когда источник шума это вы<strong>25:15</strong> Как себя вести с соседями, если общаться с ними совсем не хочется?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио