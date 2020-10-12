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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201012/sosedi-1579092449.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями
Выставили на лестничную клетку пакет с мусором. Разбудили в субботу перфоратором. На даче косят траву в 8 утра, строят баню рядом с нашим забором, их кошка опять навалила на газон. Бесят соседи! Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах?
2020-10-12T12:00
2020-10-12T12:00
подкаст
страхи/ошибки
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Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями
Выставили на лестничную  клетку  пакет с мусором. Разбудили в субботу перфоратором. На даче косят траву в 8 утра, строят баню рядом с нашим забором, их кошка опять навалила на газон. Бесят соседи! Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах?
Как обсудить проблему мирно? И зачем дружить с бабушкой у подъезда, хмурым мужчиной с пятого этажа и знать клички всех собак, хозяева которых живут в вашем доме?Вместе с психологом, тренером, <a href="https://www.instagram.com/iamaslova_coach/" target="_blank">блогером</a> Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как правильно дружить с соседями и создавать общие традиции.<strong>1:30</strong> Здороваться с соседями обязательно?<strong>3:15</strong> Надо ли дружить с соседями и есть ли в этом какая-то психологическая потребность — общаться с людьми, с которыми живёшь рядом?<strong>5:00</strong> "Пригласить на день рождения, спросить табуретку": почему сейчас всё сложно с формированием соседского комьюнити?<strong>8:45</strong> Разбираем частые проблемы: громкая музыка сверху и мусор на лестничной площадке<strong>15:00</strong> Как вести себя в домовом чате, чтобы не переругаться?<strong>16:30 </strong>С чего начать, если хочется создать соседское комьюнити?<strong>17:50</strong> Иерархия в соседском сообществе: кто становится лидером и как его поставить на место<strong>21:00</strong> "Мы делаем ремонт": когда источник шума это вы<strong>25:15</strong> Как себя вести с соседями, если общаться с ними совсем не хочется?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями

12:00 12.10.2020
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": конфликты с соседями
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Выставили на лестничную клетку пакет с мусором. Разбудили в субботу перфоратором. На даче косят траву в 8 утра, строят баню рядом с нашим забором, их кошка опять навалила на газон. Бесят соседи! Что делать, если любая попытка договориться заканчивается провалом? Как достичь взаимопонимания? И как добиться конструктива в общедомовых чатах?
Как обсудить проблему мирно? И зачем дружить с бабушкой у подъезда, хмурым мужчиной с пятого этажа и знать клички всех собак, хозяева которых живут в вашем доме?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как правильно дружить с соседями и создавать общие традиции.
1:30 Здороваться с соседями обязательно?
3:15 Надо ли дружить с соседями и есть ли в этом какая-то психологическая потребность — общаться с людьми, с которыми живёшь рядом?
5:00 "Пригласить на день рождения, спросить табуретку": почему сейчас всё сложно с формированием соседского комьюнити?
8:45 Разбираем частые проблемы: громкая музыка сверху и мусор на лестничной площадке
15:00 Как вести себя в домовом чате, чтобы не переругаться?
16:30 С чего начать, если хочется создать соседское комьюнити?
17:50 Иерархия в соседском сообществе: кто становится лидером и как его поставить на место
21:00 "Мы делаем ремонт": когда источник шума это вы
25:15 Как себя вести с соседями, если общаться с ними совсем не хочется?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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