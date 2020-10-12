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Романтика в Париже, драма в Нью-Йорке. Что смотреть осенью в Сети

На улице понемногу холодает, в кинотеатры осмеливаются ходить не все — самое время выяснить, что нового появляется онлайн. В октябре выбор как никогда большой:... РИА Новости, 12.10.2020

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> На улице понемногу холодает, в кинотеатры осмеливаются ходить не все — самое время выяснить, что нового появляется онлайн. В октябре выбор как никогда большой: от романтической комедии "Эмили в Париже" с Лили Коллинз до исторической драмы "Птица доброго Господа" с Итаном Хоуком. Кроме того, Николь Кидман будет разыскивать Хью Гранта в "Отыграть назад", а Аня Тейлор-Джой покажет шахматный класс. О самых интересных октябрьских новинках в Сети — в материале РИА Новости.Просто ли влюбиться в Париж?Сказка про Францию с кучей стереотипов, но слишком красивая, чтобы ее проигнорировать — <strong>"Эмили в Париже"</strong>.Сериал с Лили Коллинз в главной роли — про американку Эмили, обычного специалиста по маркетингу. Компания, в которой она работает, покупает французскую фирму, и главная героиня приезжает в Париж, чтобы строить карьеру в европейском филиале.Ее ждут знакомство с неизвестной ранее культурой, новые друзья и, естественно, любовь. Все ингредиенты из волшебного списка Даррена Старра (создателя "Секса в большом городе", "Свахи" и "Юной"). В "Эмили в Париже" Старр выступил как режиссер и сценарист.В сериале много узнаваемых сюжетных поворотов, костюмов и типажей. Эмили резво вышагивает на шпильках по брусчатке, катается на скутере по старинным улицам, а ее офис выглядит по меньшей мере как музей. Не обойдется без флиртующих официантов, переливающейся огнями Эйфелевой башни, изысканных блюд в забегаловках и очаровательных французов.Любопытно, что американские критики назвали сериал "милым и очаровательным", тогда как их французские коллеги раскритиковали проект. Тем интереснее составить собственное мнение. Но точно одно: после просмотра вам наверняка захочется в Париж.<em>Сериал доступен на платформе Netflix.</em>Борьба за праваАктуальная история о борьбе за права человека в 1850-е годы в США — сериал <strong>"Птица доброго Господа"</strong>, в котором Итан Хоук сыграл харизматичного лидера движения за отмену рабства.Проект снят по одноименной книге писателя Джеймса Макбрайда, получившего в 2013 году премию National Book Award. Главный герой, Джон Браун (Хоук), — реально существовавший человек. Он был одним из первых белых аболиционистов, считавших вооруженную борьбу главным средством, чтобы уничтожить рабство в США.Проект не ограничивается историческими сюжетами: в нем сочетание элементов драмы, психологии и немного триллера.Герой Хоука сначала выступает с проповедями в глухих городках Америки, а потом, видя беспредел и жестокость, творящиеся буквально везде, собирает единомышленников. Вместе они планируют вооруженный переворот, чтобы сделать Америку свободной.У Итана Хоука очень запоминающаяся роль мужчины средних лет с постоянно всклокоченными волосами и немного безумными глазами. Создатели сериала хорошо поработали над костюмами и антуражем. Даже если вас не увлечет сюжет, смотреть на экран — сплошное удовольствие.<em>Проект выходит на "Амедиатеке" с 4 октября.</em>Очень разный Саша Барон КоэнЗвездная премьера (на этот раз фильма) — драма <strong>"Суд над чикагской семеркой"</strong> от Аарона Соркина.Проект тоже основан на реальных событиях. История про группу из семи людей, которых обвиняли в заговоре и подстрекательстве к беспорядкам, связанным с войной во Вьетнаме. Утверждалось, что они призывали к протестам в Чикаго.Об истинных мотивах активистов на экране расскажут Эдди Редмэйн, Джереми Стронг, Джозеф Гордон-Левит и Саша Барон Коэн (довольно необычная для его комедийного амплуа драматическая роль).Кстати, Коэн в октябре также появится в привычном образе: в картине с длинным названием <strong>"Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана"</strong>.Главный герой, как и в первой части, — казахстанский журналист, который после выхода предыдущей картины стал знаменитостью. Теперь Борат притворяется разными другими людьми, чтобы брать интервью у медийных личностей.<em>"Суд над чикагской семеркой" выйдет 16 октября на Netflix. Релиз второго "Бората" на Amazon намечен на 23 октября.</em>Спрятаться за доскойАня Тейлор-Джой сменила корсеты из фильма "Эмма" (одноименной экранизации романа Джейн Остин) на строгие костюмы и шахматы в<strong> "Ферзевом гамбите"</strong> (или "Ходе королевы").<br>Это экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса 1983 года, который сочетает в себе элементы триллера и драмы о спорте.Действие происходит в 1950-х годах. Сирота Бет Хармон необычайно талантлива в шахматах. Воспитанница детского дома может обыграть буквально любого.Сериал показывает, как взрослеет нелюдимая Бет, оттачивает мастерство, пытается социализироваться на фоне постоянного приема транквилизаторов. Шахматы становятся своего рода идеальным параллельным миром для героини, где она чувствует себя нужной и востребованной.Тема побега от реальности не нова. Добавьте попытки героя справиться со славой — и вам наверняка вспомнится пара фильмов. Но в "Ферзевом гамбите" все это показано деликатно, с драйвом, динамично и с игрой на контрастах.Релиз "Ферзевого гамбита" c Гарри Меллингом (Дадли Дурсль из "Гарри Поттера"), Мариэль Хеллер, Хлоей Пирри пройдет на Netflix.<em>Сериал выйдет 23 октября.</em>Как по написанномуЛюбимица "Сандэнса" датчанка Сюзанна Бир продолжает делать потрясающие по красоте сериалы. После "Ночного администратора" с Томом Хиддлстоном (актер получил "Золотой глобус" за роль) Бир сняла драму <strong>"Отыграть назад"</strong> с Николь Кидман и Хью Грантом.Мини-сериал — экранизация романа Джин Ханфф Корелиц об успешном терапевте Грэйс (Кидман) из Нью-Йорка. У нее идеальная жизнь: любящий муж Майк (Грант), послушный сын, который ходит в престижную частную школу. А еще скоро выходит первая книга (в которой она призывает читателей верить в интуицию и первые впечатления о человеке).Вот тут и случается драма: ее супруг Майк вдруг пропадает. Ползут слухи, что Майк причастен к жестокому преступлению. Грэйс намерена начать свое расследование и найти виновных. Отличная возможность проверить постулаты из собственной книги на практике.Кидман признавалась, что ей очень понравилась эта история и героиня — интересная, сложная, сильная. По ее словам, "Отыграть назад" снят в духе лучших психологических триллеров. Визуально сериал тоже завораживает: эффектные дома и лофты, живописные съемки на природе, пролеты камеры над горами или пустыми дорогами.Адаптировал роман для экранизации Дэвид Э. Келли, сценарист "Большой маленькой лжи". Получилось как он умеет: красиво и драматично.<em>Премьера сериала 26 октября на "Амедиатеке".</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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