https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579367536.html
Евросоюз продлил на год санкции против России по делу Скрипалей
Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:01
2020-10-12T11:01
2020-10-12T13:22
россия
дело об отравлении скрипалей
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с <a href="https://ria.ru/britain-skripal-poisoning-06032018" target="_blank">делом</a> об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в <a href="https://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank">Солсбери</a>) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии.Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения". Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживания активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Инцидент в СолсбериВ марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.Бывший британский премьер <a href="https://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2" target="_blank">Тереза Мэй</a> утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли. Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.
https://ria.ru/20201008/sanctions-1578933996.html
https://ria.ru/20201010/novichok-1579175324.html
https://ria.ru/20190220/1551155876.html
Геннадий Solo
Дермосоюз под нажимом США продлил санкции против себя
244
Eugene Citizen
Какая неожиданность :-)
183
49
россия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дело об отравлении скрипалей, евросоюз, в мире
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейский союз
продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом
об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в Солсбери
) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии.
Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".
Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживания активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери".
Инцидент в Солсбери
В марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Бывший британский премьер Тереза Мэй
утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.
Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.
В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.
Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.