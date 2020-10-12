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https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579367536.html
Евросоюз продлил на год санкции против России по делу Скрипалей
Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:01
2020-10-12T13:22
россия
дело об отравлении скрипалей
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с <a href="https://ria.ru/britain-skripal-poisoning-06032018" target="_blank">делом</a> об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в <a href="https://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank">Солсбери</a>) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии.Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения". Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживания активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Инцидент в СолсбериВ марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.Бывший британский премьер <a href="https://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2" target="_blank">Тереза Мэй</a> утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли. Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.
https://ria.ru/20201008/sanctions-1578933996.html
https://ria.ru/20201010/novichok-1579175324.html
https://ria.ru/20190220/1551155876.html
Дермосоюз под нажимом США продлил санкции против себя
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Какая неожиданность :-)
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, дело об отравлении скрипалей, евросоюз, в мире

Евросоюз продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

11:01 12.10.2020 (обновлено: 13:22 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в Солсбери) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
8 октября, 22:45
Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".
Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживания активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери".

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.
Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 14:27
В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом
В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.
Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.
Сергей и Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
20 февраля 2019, 20:30
Российское посольство не может констатировать, что Скрипали живы
 
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РоссияДело об отравлении СкрипалейЕвросоюзВ мире
 
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