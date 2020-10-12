https://ria.ru/20201012/reanimatsiya-1579497549.html
Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
Женщину, находящуюся в крайне тяжелом состоянии из-за ранения, полученного во время стрельбы в поселке под Нижним Новгородом, прооперировали и перевели в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T23:04
2020-10-12T23:04
2020-10-12T23:04
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Женщину, находящуюся в крайне тяжелом состоянии из-за ранения, полученного во время стрельбы в поселке под <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod" target="_blank">Нижним Новгородом</a>, прооперировали и перевели в реанимацию, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости находится в Борской центральной больнице.По его словам, второй пациентке, также раненной в живот, делают операцию в областной больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде. Там же находится третий пострадавший – мужчина с огнестрельным ранением ног, ему тоже начали делать операцию.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемого ищут. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате стрельбы погибли четыре человека, пятеро пострадали.
россия
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.
К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
2020-10-12T23:04
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PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия