https://ria.ru/20201012/psikhika-1579455862.html

В ГД хотят включить в нацпроект программу по охране психического здоровья

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что необходимо создать в России федеральную программу по охране психического... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:42

2020-10-12T17:42

2020-10-12T17:42

россия

здоровье - общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_d02c1ed1a1a0f2fd9db0f2166ded8f4f.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> считает, что необходимо создать в России федеральную программу по охране психического здоровья, которая будет включена в нацпроект, так как психиатрия в действующей системе здравоохранения, по его мнению, находится "на задворках", и на ее развитие не выделяется серьёзных финансовых средств."Я неоднократно повторял, что психиатрия все-таки находится на задворках здравоохранения, и на ее развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. К тому же отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убеждён, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект. Потому что психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое", - сказал Менделевич РИА Новости.Ранее сообщалось, что женщина в подмосковном Пушкине подозревается в том, что жестоко убила своего 4-летнего сына. Его тело обнаружил вернувшийся домой отец. Объяснить мотив своего поступка подозреваемая не смогла. Она должна будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости.Менделевич отметил, что случившийся <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201012/ubiystvo-1579355657.html" target="_blank">инцидент в Пушкино</a> является не первой подобной ситуацией, с которой сталкивается общество."И как врач могу сказать, что нередко психические заболевания развиваются у людей под воздействием непонятных на первый взгляд причин. К примеру, заболевание может быть ответной реакцией на внутренний стресс, который посторонним совсем не виден. И вот здесь, в особенности в случаях с психическими заболеваниями, очень важна внимательность, наблюдательность близких родственников и друзей больного. Потому что серьёзные психические заболевания отличаются тем, что пациент может не понять своей болезни - это так называемое отсутствие критики к своему состоянию", - сказал Менделевич.Он подчеркнул, что особенно важно, если у человека уже были в анамнезе сигналы, при первых же симптомах надо обращаться к врачу."К сожалению, пока россияне к психиатрам обращаются крайне редко, хотя, в частности, визит к окулисту или кардиологу считается достаточно рядовым явлением. В этом смысле очень важно, чтобы люди обращались к врачу не только, когда станет совсем плохо, а именно в момент зарождения заболевания", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20201010/psikhiatriya-1579088778.html

https://ria.ru/20200903/oshibki-1576661126.html

https://ria.ru/20200924/depressiya-1577686743.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, госдума рф