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https://ria.ru/20201012/psikhika-1579455862.html
В ГД хотят включить в нацпроект программу по охране психического здоровья
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что необходимо создать в России федеральную программу по охране психического... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:42
2020-10-12T17:42
россия
здоровье - общество
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> считает, что необходимо создать в России федеральную программу по охране психического здоровья, которая будет включена в нацпроект, так как психиатрия в действующей системе здравоохранения, по его мнению, находится "на задворках", и на ее развитие не выделяется серьёзных финансовых средств."Я неоднократно повторял, что психиатрия все-таки находится на задворках здравоохранения, и на ее развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. К тому же отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убеждён, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект. Потому что психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое", - сказал Менделевич РИА Новости.Ранее сообщалось, что женщина в подмосковном Пушкине подозревается в том, что жестоко убила своего 4-летнего сына. Его тело обнаружил вернувшийся домой отец. Объяснить мотив своего поступка подозреваемая не смогла. Она должна будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости.Менделевич отметил, что случившийся <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201012/ubiystvo-1579355657.html" target="_blank">инцидент в Пушкино</a> является не первой подобной ситуацией, с которой сталкивается общество."И как врач могу сказать, что нередко психические заболевания развиваются у людей под воздействием непонятных на первый взгляд причин. К примеру, заболевание может быть ответной реакцией на внутренний стресс, который посторонним совсем не виден. И вот здесь, в особенности в случаях с психическими заболеваниями, очень важна внимательность, наблюдательность близких родственников и друзей больного. Потому что серьёзные психические заболевания отличаются тем, что пациент может не понять своей болезни - это так называемое отсутствие критики к своему состоянию", - сказал Менделевич.Он подчеркнул, что особенно важно, если у человека уже были в анамнезе сигналы, при первых же симптомах надо обращаться к врачу."К сожалению, пока россияне к психиатрам обращаются крайне редко, хотя, в частности, визит к окулисту или кардиологу считается достаточно рядовым явлением. В этом смысле очень важно, чтобы люди обращались к врачу не только, когда станет совсем плохо, а именно в момент зарождения заболевания", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20201010/psikhiatriya-1579088778.html
https://ria.ru/20200903/oshibki-1576661126.html
https://ria.ru/20200924/depressiya-1577686743.html
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россия, здоровье - общество, госдума рф

В ГД хотят включить в нацпроект программу по охране психического здоровья

17:42 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что необходимо создать в России федеральную программу по охране психического здоровья, которая будет включена в нацпроект, так как психиатрия в действующей системе здравоохранения, по его мнению, находится "на задворках", и на ее развитие не выделяется серьёзных финансовых средств.
"Я неоднократно повторял, что психиатрия все-таки находится на задворках здравоохранения, и на ее развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. К тому же отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убеждён, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект. Потому что психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое", - сказал Менделевич РИА Новости.
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Ранее сообщалось, что женщина в подмосковном Пушкине подозревается в том, что жестоко убила своего 4-летнего сына. Его тело обнаружил вернувшийся домой отец. Объяснить мотив своего поступка подозреваемая не смогла. Она должна будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости.
Менделевич отметил, что случившийся инцидент в Пушкино является не первой подобной ситуацией, с которой сталкивается общество.
"И как врач могу сказать, что нередко психические заболевания развиваются у людей под воздействием непонятных на первый взгляд причин. К примеру, заболевание может быть ответной реакцией на внутренний стресс, который посторонним совсем не виден. И вот здесь, в особенности в случаях с психическими заболеваниями, очень важна внимательность, наблюдательность близких родственников и друзей больного. Потому что серьёзные психические заболевания отличаются тем, что пациент может не понять своей болезни - это так называемое отсутствие критики к своему состоянию", - сказал Менделевич.
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Он подчеркнул, что особенно важно, если у человека уже были в анамнезе сигналы, при первых же симптомах надо обращаться к врачу.
"К сожалению, пока россияне к психиатрам обращаются крайне редко, хотя, в частности, визит к окулисту или кардиологу считается достаточно рядовым явлением. В этом смысле очень важно, чтобы люди обращались к врачу не только, когда станет совсем плохо, а именно в момент зарождения заболевания", - добавил парламентарий.
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