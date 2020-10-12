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Послы покинули здание МИД после беседы по историку Дмитриеву
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр и главы диппредставительств еще нескольких стран покинули здание МИД РФ спустя час после прибытия по приглашению... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:11
2020-10-12T18:11
геза андреас фон гайр
юрий дмитриев
мария захарова
валерий фадеев
татьяна москалькова
мемориал
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Посол ФРГ в Москве <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a> и главы диппредставительств еще нескольких стран покинули здание МИД РФ спустя час после прибытия по приглашению российской стороны в связи с делом историка Дмитриева.От общения с прессой послы воздержались.Ранее официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласит на Смоленскую площадь послов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_obshhestvo_Memorial/" target="_blank" data-auto="true">Мемориала</a>", историка <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Дмитриева</a>.Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.Кроме того, изначально <a href="http://ria.ru/organization_Petrozavodskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводский городской суд</a> признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.Глава Совета по правам человека при президенте <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> в этой связи призвал довести это дело до Верховного суда РФ, а проходящий в Карелии процесс назвал "очень странным". По его мнению, в этой истории есть "какой-то внутренний республиканский фактор", "что-то не так… с судебной системой". Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.
https://ria.ru/20200930/memorial-1577993366.html
https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html
одно дело голливудские педофилы и совсем совсем другое российские
31
Почему оправдываемся опять? Тьфу!!!
31
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геза андреас фон гайр, юрий дмитриев, мария захарова, валерий фадеев, татьяна москалькова, мемориал, в мире

Послы покинули здание МИД после беседы по историку Дмитриеву

18:11 12.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр и главы диппредставительств еще нескольких стран покинули здание МИД РФ спустя час после прибытия по приглашению российской стороны в связи с делом историка Дмитриева.
От общения с прессой послы воздержались.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.
Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:52
В Кремле ответили на вопрос о ситуации с главой карельского "Мемориала"
Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в этой связи призвал довести это дело до Верховного суда РФ, а проходящий в Карелии процесс назвал "очень странным". По его мнению, в этой истории есть "какой-то внутренний республиканский фактор", "что-то не так… с судебной системой". Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 14:00
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Геза Андреас фон ГайрЮрий ДмитриевМария ЗахароваВалерий ФадеевТатьяна МоскальковаМемориалВ мире
 
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