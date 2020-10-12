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Покров Пресвятой Богородицы-2020

Покров Пресвятой Богородицы — отмечается православными христианами 14 октября. О празднике и том, что делать на Покров день – в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020

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покров пресвятой богородицы

религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Покров Пресвятой Богородицы — отмечается православными христианами 14 октября. О празднике и том, что делать на Покров день – в материале РИА Новости.Когда отмечается праздник Покрова в 2020 годуЭтот праздник издревле был одним из самых любимых среди верующих. Об этом свидетельствует огромное число посвященных ему храмов. Один из них и вовсе стал брендом России по всему миру – Покрова на Рву, что на Красной площади в Москве. Другое его название – собор Василия Блаженного.А еще одна церковь – Покрова на Нерли – фигурирует во всех учебниках по истории. Это один из немногих дошедших до наших дней памятников домонгольской эпохи. Его возвели по приказу князя Андрея Боголюбского. Именно он, как считают историки, ввел празднование Покрова в церковный календарь.В этом году и в соборе на Красной площади, и в церкви на берегу Нерли, а также во всех православных храмах будут совершаться праздничные службы. Духовенство служит в облачениях голубого цвета, символизирующего Богородицу.История возникновения и другие названия праздникаКнязь Андрей Боголюбский установил этот праздник на Руси в середине XII века. Вот только неизвестно, отмечали ли его ранее. Одни исследователи считают, что дату праздновали в Византии еще в VIII веке. На это указывает праздничное предание.Однажды Константинополь осадили иноземные захватчики. У города практически не осталось войска, поэтому жители стали молить Бога и Его Матерь отвести беду. Верующие собрались во Влахернском храме на службу. Среди них был святой Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием.Андрей поднял глаза вверх и увидел Богородицу, "стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным омофором (специальный плат, который покрывает плечи – прим.ред.)". Об этом он сказал Епифанию – тот тоже увидел Богоматерь.И в тот же момент среди горожан разнеслась весть: враги неожиданно отступили. В память о чудесном спасении жители византийской столицы установили празднование в честь Богоматери.Вот только как он назывался – неизвестно. Непонятно когда его праздновали. Отсюда другая версия – это чисто русский праздник, который на Руси стали отмечать 14 октября. Его народное название – Покров день.Традиции: что можно и чего нельзя делать в праздникПокров относится к числу великих праздников. Вопреки расхожему мнению, это не означает, что в этот день вовсе нельзя заниматься физическим трудом. Главное, чтобы труд, повседневные бытовые заботы не помешали верующему посвятить этот день Богу, своей душе и молитве, сходить утром в храм на богослужение.Свадьба на Покров разрешается Церковью. А вот накануне, согласно церковному уставу, бракосочетание не совершается. Поэтому издревле на праздник было принято венчаться.ПриметыИздревле существовало множество примет на Покров день 14 октября. На Руси было принято искать знаки, указывающие на счастливую семейную жизнь. Девицы читали молитвы о хорошем женихе. Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, "чтобы дать зиме ходу" и чтобы ее благополучно пережить.Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.Как отметить день ПокроваВ этот день утром принято идти в храм на праздничную службу. А во время утренней молитвы верующие могут пропеть тропарь и кондак празднику Покрова.В храмах молящиеся поздравляют друг друга с праздником. Однако каких-то особых словесных формул нет.А после службы принято собираться вместе за праздничным столом. На Покров готовят традиционный каравай, а также различные сдобы. Ими принято угощать родных, друзей и соседей, а также раздавать всем нуждающимся.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покров пресвятой богородицы, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, покров, общество