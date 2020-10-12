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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201012/pokrov-1579227985.html
Покров Пресвятой Богородицы-2020
Покров Пресвятой Богородицы — отмечается православными христианами 14 октября. О празднике и том, что делать на Покров день – в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:00
2020-10-12T12:14
покров пресвятой богородицы
религия и мировоззрение
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
покров
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Покров Пресвятой Богородицы — отмечается православными христианами 14 октября. О празднике и том, что делать на Покров день – в материале РИА Новости.Когда отмечается праздник Покрова в 2020 годуЭтот праздник издревле был одним из самых любимых среди верующих. Об этом свидетельствует огромное число посвященных ему храмов. Один из них и вовсе стал брендом России по всему миру – Покрова на Рву, что на Красной площади в Москве. Другое его название – собор Василия Блаженного.А еще одна церковь – Покрова на Нерли – фигурирует во всех учебниках по истории. Это один из немногих дошедших до наших дней памятников домонгольской эпохи. Его возвели по приказу князя Андрея Боголюбского. Именно он, как считают историки, ввел празднование Покрова в церковный календарь.В этом году и в соборе на Красной площади, и в церкви на берегу Нерли, а также во всех православных храмах будут совершаться праздничные службы. Духовенство служит в облачениях голубого цвета, символизирующего Богородицу.История возникновения и другие названия праздникаКнязь Андрей Боголюбский установил этот праздник на Руси в середине XII века. Вот только неизвестно, отмечали ли его ранее. Одни исследователи считают, что дату праздновали в Византии еще в VIII веке. На это указывает праздничное предание.Однажды Константинополь осадили иноземные захватчики. У города практически не осталось войска, поэтому жители стали молить Бога и Его Матерь отвести беду. Верующие собрались во Влахернском храме на службу. Среди них был святой Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием.Андрей поднял глаза вверх и увидел Богородицу, "стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным омофором (специальный плат, который покрывает плечи – прим.ред.)". Об этом он сказал Епифанию – тот тоже увидел Богоматерь.И в тот же момент среди горожан разнеслась весть: враги неожиданно отступили. В память о чудесном спасении жители византийской столицы установили празднование в честь Богоматери.Вот только как он назывался – неизвестно. Непонятно когда его праздновали. Отсюда другая версия – это чисто русский праздник, который на Руси стали отмечать 14 октября. Его народное название – Покров день.Традиции: что можно и чего нельзя делать в праздникПокров относится к числу великих праздников. Вопреки расхожему мнению, это не означает, что в этот день вовсе нельзя заниматься физическим трудом. Главное, чтобы труд, повседневные бытовые заботы не помешали верующему посвятить этот день Богу, своей душе и молитве, сходить утром в храм на богослужение.Свадьба на Покров разрешается Церковью. А вот накануне, согласно церковному уставу, бракосочетание не совершается. Поэтому издревле на праздник было принято венчаться.ПриметыИздревле существовало множество примет на Покров день 14 октября. На Руси было принято искать знаки, указывающие на счастливую семейную жизнь. Девицы читали молитвы о хорошем женихе. Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, "чтобы дать зиме ходу" и чтобы ее благополучно пережить.Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.Как отметить день ПокроваВ этот день утром принято идти в храм на праздничную службу. А во время утренней молитвы верующие могут пропеть тропарь и кондак празднику Покрова.В храмах молящиеся поздравляют друг друга с праздником. Однако каких-то особых словесных формул нет.А после службы принято собираться вместе за праздничным столом. На Покров готовят традиционный каравай, а также различные сдобы. Ими принято угощать родных, друзей и соседей, а также раздавать всем нуждающимся.
москва
покров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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покров пресвятой богородицы, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, покров, общество

Покров Пресвятой Богородицы-2020

12:00 12.10.2020 (обновлено: 12:14 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкКрестный ход "Под покровом Пресвятой Богородицы"
Крестный ход Под покровом Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Покров Пресвятой Богородицы — отмечается православными христианами 14 октября. О празднике и том, что делать на Покров день – в материале РИА Новости.

Когда отмечается праздник Покрова в 2020 году

Этот праздник издревле был одним из самых любимых среди верующих. Об этом свидетельствует огромное число посвященных ему храмов. Один из них и вовсе стал брендом России по всему миру – Покрова на Рву, что на Красной площади в Москве. Другое его название – собор Василия Блаженного.
А еще одна церковь – Покрова на Нерли – фигурирует во всех учебниках по истории. Это один из немногих дошедших до наших дней памятников домонгольской эпохи. Его возвели по приказу князя Андрея Боголюбского. Именно он, как считают историки, ввел празднование Покрова в церковный календарь.
В этом году и в соборе на Красной площади, и в церкви на берегу Нерли, а также во всех православных храмах будут совершаться праздничные службы. Духовенство служит в облачениях голубого цвета, символизирующего Богородицу.

История возникновения и другие названия праздника

Князь Андрей Боголюбский установил этот праздник на Руси в середине XII века. Вот только неизвестно, отмечали ли его ранее. Одни исследователи считают, что дату праздновали в Византии еще в VIII веке. На это указывает праздничное предание.
© Юрий Кавер / Перейти в фотобанкХрам Покрова на Нерли
Храм Покрова на Нерли - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Храм Покрова на Нерли
Однажды Константинополь осадили иноземные захватчики. У города практически не осталось войска, поэтому жители стали молить Бога и Его Матерь отвести беду. Верующие собрались во Влахернском храме на службу. Среди них был святой Андрей Юродивый со своим учеником Епифанием.
Андрей поднял глаза вверх и увидел Богородицу, "стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным омофором (специальный плат, который покрывает плечи – прим.ред.)". Об этом он сказал Епифанию – тот тоже увидел Богоматерь.
И в тот же момент среди горожан разнеслась весть: враги неожиданно отступили. В память о чудесном спасении жители византийской столицы установили празднование в честь Богоматери.
Вот только как он назывался – неизвестно. Непонятно когда его праздновали. Отсюда другая версия – это чисто русский праздник, который на Руси стали отмечать 14 октября. Его народное название – Покров день.
© Depositphotos / stahovВенчание
Венчание - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Depositphotos / stahov
Венчание

Традиции: что можно и чего нельзя делать в праздник

Покров относится к числу великих праздников. Вопреки расхожему мнению, это не означает, что в этот день вовсе нельзя заниматься физическим трудом. Главное, чтобы труд, повседневные бытовые заботы не помешали верующему посвятить этот день Богу, своей душе и молитве, сходить утром в храм на богослужение.
Свадьба на Покров разрешается Церковью. А вот накануне, согласно церковному уставу, бракосочетание не совершается. Поэтому издревле на праздник было принято венчаться.

Приметы

Издревле существовало множество примет на Покров день 14 октября. На Руси было принято искать знаки, указывающие на счастливую семейную жизнь. Девицы читали молитвы о хорошем женихе.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкДевочка в храме Покрова на Нерли
Девочка в храме Покрова на Нерли - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Девочка в храме Покрова на Нерли
Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, "чтобы дать зиме ходу" и чтобы ее благополучно пережить.
Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.

Как отметить день Покрова

В этот день утром принято идти в храм на праздничную службу. А во время утренней молитвы верующие могут пропеть тропарь и кондак празднику Покрова.
В храмах молящиеся поздравляют друг друга с праздником. Однако каких-то особых словесных формул нет.
А после службы принято собираться вместе за праздничным столом. На Покров готовят традиционный каравай, а также различные сдобы. Ими принято угощать родных, друзей и соседей, а также раздавать всем нуждающимся.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкХрам Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве
 
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Религия и мировоззрениеПокров Пресвятой БогородицыАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваПокровОбщество
 
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