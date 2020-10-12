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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:49
2020-10-12T07:49
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода с небольшим дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Он добавил, что ожидается умеренный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы."Относительная влажность высокая - около 90%", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
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погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

07:49 12.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ Москве возобновили работу парки
В Москве возобновили работу парки - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с небольшим дождём. Температура в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15",- сказал Синенков.
Он добавил, что ожидается умеренный ветер, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
"Относительная влажность высокая - около 90%", - добавил синоптик.
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