https://ria.ru/20201012/pogoda-1579343123.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:49
2020-10-12T07:49
2020-10-12T07:49
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода с небольшим дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Он добавил, что ожидается умеренный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы."Относительная влажность высокая - около 90%", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество