https://ria.ru/20201012/pogoda-1579343123.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:49

2020-10-12T07:49

2020-10-12T07:49

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода с небольшим дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Он добавил, что ожидается умеренный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы."Относительная влажность высокая - около 90%", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество