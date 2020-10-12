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Шоубиз
https://ria.ru/20201012/podolskaya-1579384049.html
Беременная Наталья Подольская шокировала поклонников внешним видом
Певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram новое фото со съемок клипа и шокировала подписчиков. Они сочли образ звезды слишком “пугающим”. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:29
2020-10-12T12:29
шоубиз
наталья подольская
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja" target="_blank">Наталья Подольская </a>опубликовала в Instagram новое фото со съемок клипа и шокировала подписчиков. Они сочли образ звезды слишком “пугающим”.Гримеры сделали исполнительницу совершенно лысой. На снимке она позирует около стены в белом халате, который обнажает плечи. “Как вы думаете, на каком сроке снимался клип “Плачь”? - спросила она у фанатов.Те, в свою очередь, негативно отреагировали на фотографию Подольской.“Неприятно смотреть”, “Пугающее фото”, “Ужас”, “Зачем вы так пугаете своих подписчиков, Наталья?”, “Не надо таких фото. Очень страшно и грустно”, “Сердце сжалось мгновенно”, “Я в шоке”, “Не очень красиво”, - написали они.Некоторые фолловеры поддержали певицу и сообщили, что она выглядит хорошо.“Красивое фото, волшебные черты лица, обнаженная красота”, - прокомментировала mazaeva8651.Наталья Подольская сообщила о беременности в начале августа этого года. Для нее и супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего это второй ребенок.
https://ria.ru/20200814/1575793605.html
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наталья подольская

Беременная Наталья Подольская шокировала поклонников внешним видом

12:29 12.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram новое фото со съемок клипа и шокировала подписчиков. Они сочли образ звезды слишком “пугающим”.
Гримеры сделали исполнительницу совершенно лысой. На снимке она позирует около стены в белом халате, который обнажает плечи. “Как вы думаете, на каком сроке снимался клип “Плачь”? - спросила она у фанатов.
Те, в свою очередь, негативно отреагировали на фотографию Подольской.
“Неприятно смотреть”, “Пугающее фото”, “Ужас”, “Зачем вы так пугаете своих подписчиков, Наталья?”, “Не надо таких фото. Очень страшно и грустно”, “Сердце сжалось мгновенно”, “Я в шоке”, “Не очень красиво”, - написали они.
Некоторые фолловеры поддержали певицу и сообщили, что она выглядит хорошо.
“Красивое фото, волшебные черты лица, обнаженная красота”, - прокомментировала mazaeva8651.
Наталья Подольская сообщила о беременности в начале августа этого года. Для нее и супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего это второй ребенок.
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 16:47Культура
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
 
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ШоубизНаталья Подольская
 
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