https://ria.ru/20201012/podolskaya-1579384049.html

Беременная Наталья Подольская шокировала поклонников внешним видом

Певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram новое фото со съемок клипа и шокировала подписчиков. Они сочли образ звезды слишком “пугающим”. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:29

2020-10-12T12:29

2020-10-12T12:29

шоубиз

наталья подольская

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja" target="_blank">Наталья Подольская </a>опубликовала в Instagram новое фото со съемок клипа и шокировала подписчиков. Они сочли образ звезды слишком “пугающим”.Гримеры сделали исполнительницу совершенно лысой. На снимке она позирует около стены в белом халате, который обнажает плечи. “Как вы думаете, на каком сроке снимался клип “Плачь”? - спросила она у фанатов.Те, в свою очередь, негативно отреагировали на фотографию Подольской.“Неприятно смотреть”, “Пугающее фото”, “Ужас”, “Зачем вы так пугаете своих подписчиков, Наталья?”, “Не надо таких фото. Очень страшно и грустно”, “Сердце сжалось мгновенно”, “Я в шоке”, “Не очень красиво”, - написали они.Некоторые фолловеры поддержали певицу и сообщили, что она выглядит хорошо.“Красивое фото, волшебные черты лица, обнаженная красота”, - прокомментировала mazaeva8651.Наталья Подольская сообщила о беременности в начале августа этого года. Для нее и супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего это второй ребенок.

https://ria.ru/20200814/1575793605.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья подольская