Баку обвинил Ереван в несоблюдении режима гуманитарного перемирия
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Обстановка по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась напряженной в ночь на понедельник, Ереван не соблюдает режим гуманитарного перемирия, заявляет пресс-служба минобороны Азербайджана.
"В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Уточняется, что "в результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта".
По информации минобороны Азербайджана, в ходе боевых операций с Гадрутского направления отступили артиллерийское подразделение 9-го полка, личный состав 5-го батальона полка и личный состав 5-го и 522-го полков вооруженных сил Армении. "В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян, сообщается о несогласованности в рядах армянской стороны. "В настоящее время войска азербайджанской армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта", - уточняет минобороны Азербайджана.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
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Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
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Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
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Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
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Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе