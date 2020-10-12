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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/peremirie-1579344171.html
Баку обвинил Ереван в несоблюдении режима гуманитарного перемирия
Обстановка по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась напряженной в ночь на понедельник, Ереван не соблюдает режим гуманитарного перемирия,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:15
2020-10-12T08:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Обстановка по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась напряженной в ночь на понедельник, Ереван не соблюдает режим гуманитарного перемирия, заявляет пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a>.Уточняется, что "в результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта".По информации минобороны Азербайджана, в ходе боевых операций с Гадрутского направления отступили артиллерийское подразделение 9-го полка, личный состав 5-го батальона полка и личный состав 5-го и 522-го полков вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. "В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника", - говорится в сообщении.Согласно информации ведомства, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян, сообщается о несогласованности в рядах армянской стороны. "В настоящее время войска азербайджанской армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта", - уточняет минобороны Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/zapreschennoe-oruzhie-1579320382.html
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку обвинил Ереван в несоблюдении режима гуманитарного перемирия

08:15 12.10.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Обстановка по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась напряженной в ночь на понедельник, Ереван не соблюдает режим гуманитарного перемирия, заявляет пресс-служба минобороны Азербайджана.
"В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 20:58
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Уточняется, что "в результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта".
По информации минобороны Азербайджана, в ходе боевых операций с Гадрутского направления отступили артиллерийское подразделение 9-го полка, личный состав 5-го батальона полка и личный состав 5-го и 522-го полков вооруженных сил Армении. "В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян, сообщается о несогласованности в рядах армянской стороны. "В настоящее время войска азербайджанской армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта", - уточняет минобороны Азербайджана.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
1 из 3
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© REUTERS / Photolure / Hayk BaghdasaryanПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 3
Последствия обстрелов в Степанакерте
© REUTERS / Photolure / Hayk Baghdasaryan
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда
3 из 3
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 3
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 3
Последствия обстрелов в Степанакерте
© REUTERS / Photolure / Hayk Baghdasaryan
3 из 3
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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