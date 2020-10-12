https://ria.ru/20201012/peremirie-1579344171.html

Баку обвинил Ереван в несоблюдении режима гуманитарного перемирия

Обстановка по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась напряженной в ночь на понедельник, Ереван не соблюдает режим гуманитарного перемирия,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:15

2020-10-12T08:15

2020-10-12T08:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Обстановка по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась напряженной в ночь на понедельник, Ереван не соблюдает режим гуманитарного перемирия, заявляет пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a>.Уточняется, что "в результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта".По информации минобороны Азербайджана, в ходе боевых операций с Гадрутского направления отступили артиллерийское подразделение 9-го полка, личный состав 5-го батальона полка и личный состав 5-го и 522-го полков вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. "В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника", - говорится в сообщении.Согласно информации ведомства, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян, сообщается о несогласованности в рядах армянской стороны. "В настоящее время войска азербайджанской армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта", - уточняет минобороны Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/zapreschennoe-oruzhie-1579320382.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире