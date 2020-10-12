https://ria.ru/20201012/oruzhie-1579436878.html
МВД Белоруссии допустило применение боевого оружия на протестах
Белорусские силовики в случае необходимости будут применять к демонстрантам боевое оружие, заявили в МВД республики. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:17
2020-10-12T16:17
2020-10-12T18:17
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694580_0:93:3072:1821_1400x0_80_0_0_da3e3449a111763c951eb605f7e8f1fe.jpg
<strong>МИНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики в случае необходимости будут применять к демонстрантам боевое оружие, заявили в МВД республики.Власти столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов, подчеркнул замглавы министерства Геннадий Казакевич."Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", — отметил он.В стране больше двух месяцев продолжаются протесты. Люди вышли на улицы после выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После от этих мер решили отказаться, однако после инаугурации 23 сентября протесты активизировались и реакция снова стала жестче.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Pavel Andal
Давно пора.
930
Алексей Смирнов
конечно получится, белорусский народ ходит на работу, учебу, растит детей - созидает одним словом...а отбросы, отрабатывают деньги и ничего нового, все расписано и сценарий давно известен
780
777
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694580_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_e2cb0944860dfa47ef25d2678f1c998a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Белорусские силовики в случае необходимости будут применять к демонстрантам боевое оружие, заявили в МВД республики.
"️Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", — говорится в сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале
.
Власти столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов, подчеркнул замглавы министерства Геннадий Казакевич.
"Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", — отметил он.
В стране больше двух месяцев продолжаются протесты. Люди вышли на улицы после выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко
.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
После от этих мер решили отказаться, однако после инаугурации 23 сентября протесты активизировались и реакция снова стала жестче.