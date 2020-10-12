https://ria.ru/20201012/oruzhie-1579436878.html

МВД Белоруссии допустило применение боевого оружия на протестах

Белорусские силовики в случае необходимости будут применять к демонстрантам боевое оружие, заявили в МВД республики. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:17

2020-10-12T16:17

2020-10-12T18:17

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики в случае необходимости будут применять к демонстрантам боевое оружие, заявили в МВД республики.Власти столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов, подчеркнул замглавы министерства Геннадий Казакевич."Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", — отметил он.В стране больше двух месяцев продолжаются протесты. Люди вышли на улицы после выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После от этих мер решили отказаться, однако после инаугурации 23 сентября протесты активизировались и реакция снова стала жестче.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Pavel Andal Давно пора. 930

Алексей Смирнов конечно получится, белорусский народ ходит на работу, учебу, растит детей - созидает одним словом...а отбросы, отрабатывают деньги и ничего нового, все расписано и сценарий давно известен 780

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире