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"К чему-то готовятся": зачем США перекрасили самолеты в цвета ВКС России
Американцы учатся воевать с Россией в условиях, максимально приближенных к боевым. На днях Пентагон разместил заявку на покупку партии полноразмерных макетов... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:00
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ввс сша
бтр-80
миг-29
министерство обороны сша
нато
f-15se
михаил калашников
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Американцы учатся воевать с Россией в условиях, максимально приближенных к боевым. На днях Пентагон разместил заявку на покупку партии полноразмерных макетов советского и российского оружия — на учениях их вручат солдатам, изображающим противника. Заказчик потребовал, чтобы все муляжи были из сверхпрочного уретана, способного выдержать многолетние тренировки. Образ врагаВ заявке уточняется, что речь идет о противотанковых гранатометах РПГ-7, переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-2", автоматах и пулеметах Калашникова, снайперских винтовках Драгунова, гранатах Ф-1, РГД-5 и РГ-42.Все это надо доставить в Форт-Беннинг — одну из крупнейших военных баз в США. Здесь ежегодно готовят до 96 тысяч военных по 85 специальностям. Каждый солдат танковых и пехотных подразделений начинает службу с Форт-Беннинга. Очевидно, Пентагон решил приблизить учебную программу к реальным боевым условиям, которые возникнут в случае войны с Россией.Американцам не впервой пользоваться чужим вооружением, техникой и даже униформой. В конце сентября, к примеру, они провели маневры с массированным применением ударных беспилотников. В качестве мишеней использовали макеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". А на многочисленных учениях в Европе роль противника часто играют военнослужащие НАТО, одетые в камуфляж, подозрительно напоминающий российскую "цифру". Смысл подобного "маскарада" предельно ясен — изжить у своих страх перед противостоящей стороной, научить узнавать вражескую технику и солдат, познакомить с другой тактикой.В США плюсы подготовки такого рода поняли еще в годы холодной войны, когда стартовала программа OPFOR (Opposing Force — "Противодействующая сила"). В армии создали специальные подразделения, которые на маневрах изображали войска стран Варшавского договора. Военнослужащие OPFOR носили форму, схожую с советской, действовали по уставам вероятного противника и активно применяли боевую технику восточного блока.Именно подразделения OPFOR обкатывали в США советские БМП-1, переданные США президентом Египта Анваром Садатом в конце 1970-х. "Единички" гоняли по полигонам, тщательно изучали, обстреливали из разных калибров. В результате на боевую машину пехоты M2 Bradley установили скорострельную 25-миллиметровую пушку M242 Bushmaster, пробивающую лобовую броню легкой советской бронетехники.Имитация и трофеиНо американцам катастрофически не хватало образцов техники противника и запчастей к ним. В итоге на вооружение OPFOR поступали диковинные "мутанты" — американские машины, загримированные под советские.В 1980-х в США на складах скопилось около тысячи легких танков "Шеридан", выведенных из линейных частей. Решили использовать их в интересах OPFOR. На базе этих машин создали имитации танков Т-72, БМП-1, зенитных самоходных установок "Шилка" и САУ "Гвоздика". Позже появились замаскированные под Т-72 и БМП-2 бронетранспортеры M113 и БМП М2 Bradley. Золотым временем для OPFOR стал период после распада СССР. Бывшие страны Организации Варшавского договора охотно продавали американцам или передавали безвозмездно боевую технику. Именно тогда подразделения OPFOR получили танки Т-72 и Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", артиллерийские системы и многое другое. Без дела эта техника не простаивает. К примеру, часть "трофеев" постоянно эксплуатируют в 3-м амфибийно-штурмовом батальоне 1-й дивизии Корпуса морской пехоты США, расквартированной на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. Бронетехнику используют на полигоне в месте постоянной дислокации. В распоряжении морпехов имеется и несколько вертолетов Ми-24, полученных из стран бывшего соцблока. Одно из упражнений в курсе боевой подготовки должно изжить страх у военных перед страшным российским "крокодилом". Подразделение залегает в чистом поле, а вертолет несколько раз проходит над бойцами на минимальной высоте и максимальной скорости. В годы холодной войны Ми-24 изображали вертолеты-aмфибии Sikorsky SH-3 SeaKing и французские Aerospatiale SA 330. "Красные" асыРоль воздушного противника на американских учениях обычно достается эскадрилье "Агрессор", созданной в начале 1970-х и летающей на имитациях советских и российских боевых самолетов. Сперва это были американские F-5 с нарисованными на крыльях красными звездами, но уже в 1973-м привезли первый оригинальный МиГ-21Ф-13, захваченный израильтянами у арабов. Еще через несколько лет в небо Невады поднялись МиГ-21бис и МиГ-23.После развала СССР "агрессоры" обзавелись машинами посовременнее. Так, в декабре 2016-го споттеры сфотографировали в Неваде учебный поединок истребителя Су-27 с американским F-16. "Сушка" попала в США, предположительно, с Украины. По данным СМИ, у американцев есть несколько таких машин, а также более двух десятков фронтовых истребителей МиГ-29. Тем не менее в основе парка "агрессоров" — F-5, F-15, F-16 и F/A-18, перекрашенные в российский камуфляж.Помимо антуража, "агрессоры" имитируют тактику и технические особенности самолетов противника. Как считают в ВВС США, это очень важно с психологической точки зрения.Американцы еще во время Второй мировой заметили, что при первой встрече с неприятелем большинство молодых летчиков впадали в ступор. Потерянные секунды многим стоили жизни. Регулярные тренировки с "агрессорами", по мнению командования, должны сделать образ врага для пилотов более привычным.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/nato-1577321444.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/t-72-1578095774.html
С точки зрения боевой подготовки - совершенно нормальный подход. "Знай своего противника". Не удивлюсь,что янки скоро начнут имитировать и китайскую боевую технику. По-моему,это и нам не грех перенять. Зная тактику вероятного противника, ты знаешь его заведомо слабые места. И хватит притворяться, что у России врагов,окромя "бармалеев",нет . Есть, реальные ,и без бород...
87
Вот так и побеждают полосатые врагов с пластмассовыми автоматами... :)
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сша
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ввс сша, бтр-80, миг-29, министерство обороны сша, нато, f-15se, михаил калашников, сша, безопасность

"К чему-то готовятся": зачем США перекрасили самолеты в цвета ВКС России

08:00 12.10.2020 (обновлено: 11:26 12.10.2020)
 
© Фото : US Air ForceИстребитель F-16 18-й эскадрильи "агрессоров" (18th Aggressor Squadron)
Истребитель F-16 18-й эскадрильи агрессоров (18th Aggressor Squadron) - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : US Air Force
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы учатся воевать с Россией в условиях, максимально приближенных к боевым. На днях Пентагон разместил заявку на покупку партии полноразмерных макетов советского и российского оружия — на учениях их вручат солдатам, изображающим противника. Заказчик потребовал, чтобы все муляжи были из сверхпрочного уретана, способного выдержать многолетние тренировки.

Образ врага

В заявке уточняется, что речь идет о противотанковых гранатометах РПГ-7, переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-2", автоматах и пулеметах Калашникова, снайперских винтовках Драгунова, гранатах Ф-1, РГД-5 и РГ-42.
© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий иракской армии на огневой позиции в Мосуле
Военнослужащий иракской армии на огневой позиции в Мосуле - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Военнослужащий иракской армии на огневой позиции в Мосуле
Все это надо доставить в Форт-Беннинг — одну из крупнейших военных баз в США. Здесь ежегодно готовят до 96 тысяч военных по 85 специальностям. Каждый солдат танковых и пехотных подразделений начинает службу с Форт-Беннинга. Очевидно, Пентагон решил приблизить учебную программу к реальным боевым условиям, которые возникнут в случае войны с Россией.
Американцам не впервой пользоваться чужим вооружением, техникой и даже униформой. В конце сентября, к примеру, они провели маневры с массированным применением ударных беспилотников. В качестве мишеней использовали макеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". А на многочисленных учениях в Европе роль противника часто играют военнослужащие НАТО, одетые в камуфляж, подозрительно напоминающий российскую "цифру". Смысл подобного "маскарада" предельно ясен — изжить у своих страх перед противостоящей стороной, научить узнавать вражескую технику и солдат, познакомить с другой тактикой.
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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В США плюсы подготовки такого рода поняли еще в годы холодной войны, когда стартовала программа OPFOR (Opposing Force — "Противодействующая сила"). В армии создали специальные подразделения, которые на маневрах изображали войска стран Варшавского договора. Военнослужащие OPFOR носили форму, схожую с советской, действовали по уставам вероятного противника и активно применяли боевую технику восточного блока.
Именно подразделения OPFOR обкатывали в США советские БМП-1, переданные США президентом Египта Анваром Садатом в конце 1970-х. "Единички" гоняли по полигонам, тщательно изучали, обстреливали из разных калибров. В результате на боевую машину пехоты M2 Bradley установили скорострельную 25-миллиметровую пушку M242 Bushmaster, пробивающую лобовую броню легкой советской бронетехники.

Имитация и трофеи

Но американцам катастрофически не хватало образцов техники противника и запчастей к ним. В итоге на вооружение OPFOR поступали диковинные "мутанты" — американские машины, загримированные под советские.
В 1980-х в США на складах скопилось около тысячи легких танков "Шеридан", выведенных из линейных частей. Решили использовать их в интересах OPFOR. На базе этих машин создали имитации танков Т-72, БМП-1, зенитных самоходных установок "Шилка" и САУ "Гвоздика". Позже появились замаскированные под Т-72 и БМП-2 бронетранспортеры M113 и БМП М2 Bradley.
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Золотым временем для OPFOR стал период после распада СССР. Бывшие страны Организации Варшавского договора охотно продавали американцам или передавали безвозмездно боевую технику. Именно тогда подразделения OPFOR получили танки Т-72 и Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", артиллерийские системы и многое другое.
Без дела эта техника не простаивает. К примеру, часть "трофеев" постоянно эксплуатируют в 3-м амфибийно-штурмовом батальоне 1-й дивизии Корпуса морской пехоты США, расквартированной на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. Бронетехнику используют на полигоне в месте постоянной дислокации.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
В распоряжении морпехов имеется и несколько вертолетов Ми-24, полученных из стран бывшего соцблока. Одно из упражнений в курсе боевой подготовки должно изжить страх у военных перед страшным российским "крокодилом". Подразделение залегает в чистом поле, а вертолет несколько раз проходит над бойцами на минимальной высоте и максимальной скорости. В годы холодной войны Ми-24 изображали вертолеты-aмфибии Sikorsky SH-3 SeaKing и французские Aerospatiale SA 330.

"Красные" асы

Роль воздушного противника на американских учениях обычно достается эскадрилье "Агрессор", созданной в начале 1970-х и летающей на имитациях советских и российских боевых самолетов. Сперва это были американские F-5 с нарисованными на крыльях красными звездами, но уже в 1973-м привезли первый оригинальный МиГ-21Ф-13, захваченный израильтянами у арабов. Еще через несколько лет в небо Невады поднялись МиГ-21бис и МиГ-23.
CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
Истребители F-16С 64-й эскадрильи агрессоров (64th Aggressor Squadron) - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16
Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
После развала СССР "агрессоры" обзавелись машинами посовременнее. Так, в декабре 2016-го споттеры сфотографировали в Неваде учебный поединок истребителя Су-27 с американским F-16. "Сушка" попала в США, предположительно, с Украины. По данным СМИ, у американцев есть несколько таких машин, а также более двух десятков фронтовых истребителей МиГ-29. Тем не менее в основе парка "агрессоров" — F-5, F-15, F-16 и F/A-18, перекрашенные в российский камуфляж.
Помимо антуража, "агрессоры" имитируют тактику и технические особенности самолетов противника. Как считают в ВВС США, это очень важно с психологической точки зрения.
© Фото : Public domainИстребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
Истребители F-16С 64-й эскадрильи агрессоров (64th Aggressor Squadron) - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Public domain
Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
Американцы еще во время Второй мировой заметили, что при первой встрече с неприятелем большинство молодых летчиков впадали в ступор. Потерянные секунды многим стоили жизни. Регулярные тренировки с "агрессорами", по мнению командования, должны сделать образ врага для пилотов более привычным.
 
Обсудить22
ВВС СШАБТР-80МиГ-29Министерство обороны СШАНАТОF-15SEМихаил КалашниковСШАБезопасность
 
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