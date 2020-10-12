https://ria.ru/20201012/oborudovanie-1579341526.html

В Приморье испытали новое оборудование для выявления туберкулеза у детей

Врачи Приморской детской клинической туберкулезной больницы начали проводить первые обследования на новом компьютерном томографе, который позволит максимально... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:17

2020-10-12T07:17

2020-10-12T07:17

здоровье - общество

владивосток

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_0:89:2000:1214_1400x0_80_0_0_a42cf0a2df6ec5ec6df1c18852f6d8c2.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Врачи Приморской детской клинической туберкулезной больницы начали проводить первые обследования на новом компьютерном томографе, который позволит максимально точно диагностировать туберкулез у детей на ранних стадиях, сообщает правительство региона.Как рассказала главный внештатный детский фтизиатр <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, заместитель главного врача по медицинской части больницы Светлана Осина, новое оборудование предназначено для обследования легких и других внутренних органов, в том числе брюшной полости. При малой лучевой нагрузке врачи получают максимально полную информацию для диагностики сложных заболеваний, в том числе и туберкулеза."Детские формы туберкулеза повреждают лимфатические узлы легких, и диагностировать заболевание на ранних стадиях другими методами практически невозможно. КТ позволяет специалистам выявить самые минимальные начинающиеся изменения, которые можно вылечить на ранних этапах, избегая инвалидизации и нарушения функций остальных органов пациента", – отмечает Осина, чьи слова приводятся в сообщении.Сейчас обследование доступно для детей с рождения и до 18 лет в случае, если у них есть клинические проявления поражения органов дыхания, положительные пробы туберкулезной инфекции, частые простудные заболевания. Также аппарат может выполнять обзорное исследование почек с контрастом. Если у ребенка есть изменения в анализах, воспаления или аномалии развития почки, то врачи обследуют патологию и дадут заключение.На покупку компьютерного томографа направлено 45 миллионов рублей из краевого бюджета.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20201008/finansirovanie-1578865404.html

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владивосток, приморский край